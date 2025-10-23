Delhi NCR

दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

Ajay Yadav23 October 2025 - 8:28 AM
2 minutes read
Delhi Pollution :
दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद हवा खराब
  • दिल्ली में AQI 332, आनंद विहार 429 दर्ज
  • नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हवा गंभीर स्थिति
  • क्लाउड सीडिंग से सुधार की तैयारी, बादल कम
  • गुरुग्राम 247, अन्य शहरों में मध्यम स्तर

Delhi Pollution : दिवाली के बाद दिल्ली और नोएडा की हवा में प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है. दिल्ली के आनंद विहार में गुरुवार सुबह AQI 429 तक पहुंच गया. जबकि पूरे शहर का प्रदूषण स्तर सुबह 6 बजे 332 (बेहद खराब) दर्ज किया गया. नोएडा में भी AQI 307 तक पहुंच गया.

दिल्ली में 20 अक्टूबर को प्रदूषण स्तर 345, 21 अक्टूबर को 351 और 22 अक्टूबर को 353 रहा. वहीं, नोएडा में यह क्रमश: 325, 320 और 330 रहा. इसका मतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. ग्रेटर नोएडा में भी स्थिति गंभीर रही, जहाँ AQI 20 अक्टूबर को 282, 21 अक्टूबर को 282 और 22 अक्टूबर को 308 तक पहुंच गया, और हाल ही में यह 314 तक दर्ज किया गया।

अनुकूल स्थिति अभी नहीं बनी

दिल्ली में बीजेपी सरकार प्रदूषण में कमी लाने के लिए क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) करने की तैयारी कर रही है. हालांकि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में बादल न होने के कारण अभी अनुकूल स्थिति नहीं बन पा रही है. आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और मेरठ में क्लाउड सीडिंग से जुड़े सभी उपकरण जुटा लिए गए हैं.

गुरुग्राम में पिछले दिनों की तुलना में कमी

गुरुग्राम में एक्यूआई का स्तर 247 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों के तुलना में शहर में प्रदूषण का स्तर थोड़ी कमी दिखाई दे रही है. गुरुग्राम में 20 अक्टूबर को एक्यूआई 295, 21 अक्टूबर को 370 और 20 अक्टूबर को 281 था. देश की अन्य प्रमुख राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक्यूआई 174 है, जो प्रदूषण का मध्यम स्तर है. बिहार की राजधानी पटना में एक्यूआई लेवल 179 है. अमृतसर में प्रदूषण स्तर 151 तक पहुंच गया है.

