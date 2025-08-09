फटाफट पढ़ें

फडणवीस ने उद्धव के सम्मान पर तंज कसा

बीजेपी ने पार्टी की तस्वीरें शेयर कीं

राउत ने बीजेपी को फालतू कहा

अबू आज़मी ने बीजेपी को निशाना बनाया

उद्धव की सीट पर सियासी तकरार बढ़ी

Maharashtra politics : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “उद्धव ठाकरे हमेशा हमारे साथ फ्रंट रो में बैठते थे. हमारे लिए, उनका सम्मान हमेशा हमारी इज्जत से पहले रहा. लेकिन अब हमने देखा कि वहां उन्हें कैसा सम्मान मिल रहा है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली में डिनर पार्टी चर्चा में है. इस बैठक में उद्धव ठाकरे की सीटिंग पॉजिशन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तकरार बढ़ गई है, जिसके बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट (UBT शिवसेना) के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है.

फडणवीस ने उद्धव के सम्मान पर तंज कसा

बीजेपी ने इस बयान के साथ डिनर पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें उद्धव ठाकरे पीछे की पंक्ति में नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे हमेशा हमारे साथ अग्रिम पंक्ति में रहे हैं. लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि उन्हें वहां कैसा सम्मान और आदर मिलता है.

राउत ने बीजेपी को फालतू कहा

यूबीटी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, पहले हम लोग आगे बैठे थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, इसलिए हम पीछे चले गए. बीजेपी वाले फालतू लोग है, उद्धव जी की बाकी तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को अपना घर दिखाया. लेकिन बीजेपी को सिर्फ यह चिंता है कि कौन कहा बैठा है. उस वक्त बीजेपी के वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन चल रहा था.

बीजेपी पर इंडिया ब्लॉक में लड़ाई लगाने का आरोप

समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने कहा- बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है कि उद्धव का सम्मान हो रहा है या अपमान. उद्धव खुद समझ लेंगे. बीजेपी ऐसी बातें करके इंडिया ब्लॉक में लड़ाई लगाना चाहती है, लेकिन हम सभी एकजुट हैं. ऐसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप