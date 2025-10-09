फटाफट पढ़ें

कांग्रेस ने सहयोगियों को सिर्फ साधन बनाया

महागठबंधन में मतभेद, जनता एनडीए के साथ

बिहार में एनडीए को फिर मौका मिल सकता है

मोदी के 25 साल के नेतृत्व की सराहना हुई

चुनाव के वक्त राहुल गांधी विदेश क्यों गए

Sanjay Nirupam News : बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस बार शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने भविष्य की फिक्र करती है और सहयोगी दलों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करती है.

संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने सहयोगियों को कमजोर करने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बस इतना चाहिए कि कोई उसका साथ दे ताकि वो राजनीतिक रूप से टिकी रह सके. लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वही सहयोगी दल कांग्रेस के लिए बोझ बन जाते हैं.

महागठबंधन की खींचतान सामने आई

संजय निरुपम ने यह भी कहा कि महागठबंधन के भीतर खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और एनडीए को ही जीत का ताज पहनाने का मन पूरी तरह से बना चुकी है.

वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने भी बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को दोबारा मौका देने का मन बना लिया है. सांसद ने कहा कि एनडीए बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश की दिशा बदली है, उसी तरह बिहार में भी बदलाव दिखेगा. हमारी कोशिश है कि प्रदेश में जीत का परचम फहराया जाए.

मोदी ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 वर्षों के कार्यकाल को पूरा होने पर कई राजनीतिक नेताओं ने उनकी तारीफ की. संजय निरुपम ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा वाकई सराहनीय है. उन्होंने कहा कि मोदी पिछले 25 सालों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं. उनका नेतृत्व प्रेरणादायक है और उन्होंने राजनीति में काम करने का नया तरीका दिखाया है. इसी तरह रालोद नेता मलूक नागर ने भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है, तब राहुल गांधी देश में नहीं हैं. तुहिन सिन्हा ने तेज प्रताप यादव के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि तेज प्रताप ने खुद कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने कोलंबिया गए हैं. अगर ये सच है, तो क्या जनता ऐसे नेता को गंभीरता से लेगी जो चुनाव के समय गायब हो जाए?

