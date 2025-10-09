फटाफट पढ़ें

राजवीर जवंदा के निधन पर दुख जताया गया

वे पंजाबियों के दिलों के बहुत करीब थे

उनके गीत हमेशा याद किए जाते रहेंगे

दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई

परिवार और प्रशंसकों को शक्ति देने की बात

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के असमय निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि राजवीर जवंदा सभी पंजाबियों के दिलों के बेहद करीब थे. वे अपने सुरीले गीतों के माध्यम से हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेंगे.

स्पीकर संधवां ने कहा कि उनके निधन की खबर सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ है, उन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के सदस्यों तथा प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.

