Punjab

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जताया दुख

Ajay Yadav9 October 2025 - 2:48 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने जताया दुख

फटाफट पढ़ें

  • राजवीर जवंदा के निधन पर दुख जताया गया
  • वे पंजाबियों के दिलों के बहुत करीब थे
  • उनके गीत हमेशा याद किए जाते रहेंगे
  • दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई
  • परिवार और प्रशंसकों को शक्ति देने की बात

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के असमय निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि राजवीर जवंदा सभी पंजाबियों के दिलों के बेहद करीब थे. वे अपने सुरीले गीतों के माध्यम से हमेशा अपने प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेंगे.

स्पीकर संधवां ने कहा कि उनके निधन की खबर सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ है, उन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के सदस्यों तथा प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 October 2025 - 2:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में उद्योगों की नई क्रांति: बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, मार्च 2026 तक बदल जाएगा पूरा परिदृश्य

पंजाब में उद्योगों की नई क्रांति: बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, मार्च 2026 तक बदल जाएगा पूरा परिदृश्य

9 October 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गहरा शोक व्यक्त किया

पंजाबी गायक राजवीर जवंदा के निधन पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गहरा शोक व्यक्त किया

9 October 2025 - 3:09 PM
Photo of रोशन पंजाब अभियान” से बदलेगा इतिहास – भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का वादा: अब पंजाब रहेगा 24 घंटे रोशन

रोशन पंजाब अभियान” से बदलेगा इतिहास – भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का वादा: अब पंजाब रहेगा 24 घंटे रोशन

9 October 2025 - 2:46 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को शामिल कर कर्मचारी मसलों के समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित की

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को शामिल कर कर्मचारी मसलों के समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित की

9 October 2025 - 2:13 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: एक दिन में 89 तस्कर गिरफ्तार, 221 दिनों में आंकड़ा पहुंचा 32,324

9 October 2025 - 1:48 PM
Photo of मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

मुख्य न्यायाधीश पर सोशल मीडिया हमलों के खिलाफ पंजाब पुलिस की सख्त कार्रवाई

9 October 2025 - 1:11 PM
Photo of सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

सोशल मीडिया पर देश के चीफ जस्टिस पर घृणित पोस्ट करने वालों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई शहरों में गैर जमानती FIR दर्ज

9 October 2025 - 10:04 AM
Photo of पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

पंजाब में जल्द खत्म होंगे पावर कट, केजरीवाल-मान ने शुरू किया 5,000 करोड़ का “रोशन पंजाब” प्रोजेक्ट

8 October 2025 - 8:46 PM
Photo of पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

पंजाबी संगीत का सितारा राजवीर जवंदा का निधन: सौंद ने व्यक्त किया गहरा शोक, पूरी दुनिया में फैला दुःख

8 October 2025 - 6:29 PM
Photo of पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

पंजाब की जातियों की ओबीसी सूची में शामिल होने की मांग: एन.सी.बी.सी. की जनसुनवाई अब 14 अक्टूबर

8 October 2025 - 4:32 PM
Back to top button