PM Modi Birthday : बुधवार, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दुनियाभर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी. इस दौरान दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पीएम मोदी की तस्वीर से रोशन हो उठी. इस दौरान बुर्ज खलीफा पर उन्हें हैप्पी बर्थडे लिखकर विश किया गया.

#WATCH | Dubai's Burj Khalifa illuminated tonight with the images of PM Narendra Modi, on the occasion of his 75th birthday. pic.twitter.com/gamw6cRaoq — ANI (@ANI) September 17, 2025

पीएम नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई विश्व नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी. राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संदेश में मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए भारत और रूस के बीच साझेदारी को मजबूत करने में उनके “शानदार व्यक्तिगत योगदान” की सराहना की.

पुतिन ने मोदी के नेतृत्व और उपलब्धियों की सराहना की

रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुभकामना संदेश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन प्रमुख के रूप में अपने कार्यों के जरिये अपने देशवासियों से उच्च सम्मान अर्जित किया और वैश्विक मंच पर खासा प्रभाव छोड़ा. उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है.

ट्रंप ने मोदी को फोन कर दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन कर जन्मदिन की बधाई दी. यह बधाई उस समय आई जब (टैरिफ) के मुद्दे को लेकर भारत- अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में कुछ तनाव था. ट्रंप की यह पहल दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की अमेरिकी कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है. बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया

नेतन्याहू ने मोदी को सच्चा मित्र कहा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें एक सच्चा मित्र कहा. उन्होंने कहा, “आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ हासिल किया है. हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती में बहुत कुछ हासिल किया है.

जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को प्रेरणादायक नेता कहा

वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ ली गई अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने लिखा, “उनकी (मोदी) शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है. मित्रता और सम्मान के साथ, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं, ताकि वह भारत को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें.”

