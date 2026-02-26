राष्ट्रीयविदेश

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

Karan Panchal26 February 2026 - 1:52 PM
1 minute read
PM Modi in Israel
इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

PM Modi in Israel : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव किया। बता दें कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरी बार इजरायल दौरा है। साल 2017 की उनकी पहली ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ही भारत-इजरायल संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाया गया था।

यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन येरुशलम स्थित होलोकॉस्ट के स्मारक ‘याद वाशेम’ में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है।

पीएम मोदी की उपलब्धि इसलिए भी खास

पीएम मोदी को संसद का सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह पदक उन्हें उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत-इजरायल के रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह दुनिया के उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शुमार हो गए हैं, जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है।

तेल अवीव में खास बातचीत

नेतन्याहू द्वारा मोदी को रिसीव करने के दौरान एयरपोर्ट पर ही मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में खास बातचीत भी की है। इसके बाद वे होटल पहुंचे जहां, प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी।

ये भी पढ़ें- NCERT मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश, माफी काफी नहीं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 February 2026 - 1:52 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

Delhi Excise Policy : केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मोदी-शाह ने रचा षड्यंत्र, डिटेल में पढ़ें

27 February 2026 - 6:19 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

27 February 2026 - 5:21 PM
Photo of Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

Bank Holidays : मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा लें जरुरी काम

27 February 2026 - 4:50 PM
Photo of Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

27 February 2026 - 2:53 PM
Photo of क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

27 February 2026 - 1:35 PM
Photo of शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

शराब घोटाले में बरी होने के बाद रो पड़े अरविंद केजरीवाल, बोले झूठे आरोप लगाए गए

27 February 2026 - 11:51 AM
Photo of Pakistan Afghanistan War : अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही मिट्टी में मिलाया

Pakistan Afghanistan War : अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही मिट्टी में मिलाया

27 February 2026 - 11:35 AM
Photo of पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

27 February 2026 - 7:50 AM
Photo of AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

AC सर्विसिंग में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

26 February 2026 - 5:45 PM
Photo of Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

26 February 2026 - 3:49 PM
Back to top button