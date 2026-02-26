PM Modi in Israel : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव किया। बता दें कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरी बार इजरायल दौरा है। साल 2017 की उनकी पहली ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ही भारत-इजरायल संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक ले जाया गया था।

यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन येरुशलम स्थित होलोकॉस्ट के स्मारक ‘याद वाशेम’ में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है।

पीएम मोदी की उपलब्धि इसलिए भी खास

पीएम मोदी को संसद का सर्वोच्च सम्मान ‘स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल’ दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह पदक उन्हें उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और भारत-इजरायल के रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह दुनिया के उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शुमार हो गए हैं, जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है।

तेल अवीव में खास बातचीत

नेतन्याहू द्वारा मोदी को रिसीव करने के दौरान एयरपोर्ट पर ही मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में खास बातचीत भी की है। इसके बाद वे होटल पहुंचे जहां, प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी।

