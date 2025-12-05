फटाफट पढ़ें:

पुतिन दो दिन के भारत दौरे पर आए

पीएम मोदी ने उन्हें डिनर पर बुलाया

दोनों नेताओं की लंबी बैठक हुई

पुतिन को रूसी गीता भेंट की गई

भेंट का संदेश: अतीत छोड़े, मित्रता बने

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. 4 दिसंबर 2025 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को डिनर के लिए आमंत्रित किया था. उससे पहले दोनों नेता एयरपोर्ट से एक कार में सवार होकर पीएम आवास पहुंचे. पीएम मोदी और पुतिन के बीच लगभग 2 घंटे 30 मिनट तक बैठक हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल आपस में बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को भगवद गीता का रूसी अनुवादित गीता भेंट की.

भगवद्गीता ऐज इट इज के रूसी अनुवाद पर आपत्ति

करीब पंद्रह साल पहले साइबेरिया के टॉम्स्क शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भारत में भी राजनीतिक हलचल मचा दी थी. इस्कॉन द्वारा प्रकाशित “भगवद्गीता ऐज इट इज” के रूसी अनुवाद पर स्थानीय अधिकारियों ने आपत्ति जताई और इसे उग्रवादी साहित्य करार देने की कोशिश की. आरोप इतने गंभीर थे कि प्रस्ताव रखा गया कि इसे रूस की एक्सट्रीमिस्ट बुक लिस्ट में शामिल किया जाए.

इतिहास ने खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन दिल्ली में आमने-सामने आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूसी भाषा में अनूदित भगवद्गीता भेंट की. यह केवल एक पुस्तक नहीं थी. बल्कि एक संदेश था कि बीते समय के बादल छंट चुके हैं और दोनों देश अब मजबूत विश्वास की नींव पर खड़े हैं. आज भारत और रूस अपने रिश्ते को सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मित्रता के रूप में देख रहे हैं. इस मित्रता में गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ का होना यह दर्शाता है कि दोनों देशों ने अतीत के विवादों को पीछे छोड़ते हुए इसे नई शुरूआत का आधार बनाया है.

