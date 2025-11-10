New Delhi : आज की तेज़ जीवनशैली और गलत खान-पान की आदतों के कारण पेट की चर्बी बढ़ना आम समस्या बन गई है। सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर के फिगर और आत्मविश्वास के लिए भी पेट की चर्बी को नियंत्रित करना जरूरी है।

1. संतुलित आहार अपनाएं

ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें।

जंक फूड, तला-भुना और शुगर युक्त चीज़ों से दूरी बनाएँ।

दिन में छोटे-छोटे भोजन लें, जिससे मेटाबोलिज्म तेज़ रहता है।

2. नियमित व्यायाम और योग

रोज़ाना 30-40 मिनट की वॉक, जॉगिंग या साइकिलिंग पेट की चर्बी घटाने में मदद करती है।

क्रंचेस, प्लैंक और बर्पीज़ जैसे एक्सरसाइज पेट के मसल्स को टोन करने में सहायक हैं।

योग और प्राणायाम से पेट की चर्बी और तनाव दोनों कम होते हैं।

3. पानी की पर्याप्त मात्रा लें

दिनभर कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएँ।

पानी मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है।

4. पर्याप्त नींद और तनाव कम करें

रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद जरूरी है।

तनाव बढ़ने पर पेट की चर्बी बढ़ने की संभावना अधिक होती है।

पेट की चर्बी कम करने के लिए नियमितता और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। सही खान-पान, व्यायाम और जीवनशैली अपनाकर आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपनी बॉडी को भी शेप में ला सकते हैं।

