Delhi News : पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली है और चूंकि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो भाजपा ने एक भव्य रैली का आयोजन करने का प्लान तैयार किया. लगभग 1 लाख लोग रैली में जुटाने का लक्ष्य रखा गया, उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो व्यवहार किया, दिल्ली की जनता की जो हालत बना दी है, उससे दिल्ली की जनता इतनी नाराज है, कि लोग प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाना चाहते.

सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती ले जाना पड़ रहा है

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यही कारण है, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को डंडे के जोर पर रैली में ले जाना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि यह बड़े ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी, मलेरिया विभाग के कर्मचारी, लाइसेंस विभाग के कर्मचारी और नगर निगम स्कूल के अध्यापकों को जबरदस्ती डंडे के जोर पर रैली में ले जा रही है, उन्होंने कहा कि भाजपा की इस प्रकार की हरकतों को देखते हुए किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठाना लाजमी है, कि आखिर 6 महीने में दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जाने को तैयार नहीं है.

धार्मिक अवसर पर भी नहीं मिली राहत

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल जन्माष्टमी थी. हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात को 12:00 बजे के बाद मंदिर जाकर दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, घर आते हैं. इन सब क्रियाओं में लोगों को सोने में लगभग 2:00 बज जाते हैं. जन्माष्टमी के अगले रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग नवमी की पूजा करते हैं. यह बड़े ही शर्म की बात है, कि जिन कर्मचारियों ने कल दिन में अपना काम किया, रात में वह सभी लोग पूजा पाठ और मंदिरों के लिए देर रात तक व्यस्त रहे, आज छुट्टी वाले दिन जब कुछ लोगों को नवमी की पूजा करनी थी, अपने घरों में आराम करना था, उन्हें भाजपा की नगर निगम की ओर से आदेश जारी किया जाता है, कि कल सुबह 7:00 बजे निम्न स्थान पर पहुंचे आप सब की हाजिरी ली जाएगी.

शिक्षकों को रैली में भेजने के लिए दिया गया निर्देश

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल छुट्टी के दिन सभी जोन में डिप्टी कमिश्नर अपने अपने जोन के कार्यालय में बैठे हुए थे और अलग-अलग विभाग के कर्मचारी के लिए आदेश जारी किए जा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाना के लिए काम चल रहा था. इस संबंध में सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम के शिक्षा विभाग के सेंट्रल जोन के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया गया एक आदेश पत्रकारों के समक्ष रखते हुए बताया कि इस आदेश में साफ तौर पर लिखा है, कि नगर निगम के अध्यापकों को सुबह 7:00 बजे बताए गए स्थान पर पहुंचना है और 7:30 बजे वहां से बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए रवाना होगी. साथ ही धमकी दी गई है, कि इस रैली में डिप्टी कमिश्नर के आदेश अनुसार चुने गए सभी अध्यापकों को आना अनिवार्य है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के राज में एक तानाशाही चल रही है.

वोट कटवाने और फर्जी वोटिंग का दावा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता भाजपा के साथ नहीं है. भाजपा ने दिल्ली में जो चुनाव जीता वह छल से जीता. लोगों के वोट काटे गए, फर्जी वोट बनवाए गए, पैसा बांटा गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता हथियाई, उन्होंने कहा कि धोखे से सत्ता हथियाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो किया, सत्ता में आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई जिससे मध्यम वर्ग आज भाजपा से नाराज है. झुग्गी बस्तियों पर, लोगों के रोजगारों पर बुलडोजर चलाकर लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, जिससे गरीब वर्ग आज भाजपा से नाराज है. पिछले कुछ दिनों में हुई बरसात के कारण अलग-अलग जगह पर भाजपा की लापरवाही से 30 लोगों की मृत्यु हो गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज स्थिति यह है के लोग आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए तो इकट्ठा होने को तैयार हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने को तैयार नहीं है.

बिना जानकारी बस में बैठाए गए कर्मचारी

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान अलग-अलग जगह के कुछ वीडियो भी दिखाए. जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती बिना बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ले जाया जा रहा है. एक वीडियो में तो खुद महिला सफाई कर्मचारी इस बात को कह रही हैं, कि आज छुट्टी के दिन भी हमें बुला लिया गया है, हमें अष्टमी की पूजा करनी थी,जबरदस्ती हमें यहां बुलाया गया और बस में बैठा दिया गया, हमें यह भी नहीं पता है कि हमें कहां ले जाया जा रहा है.

रैली में जबरन सफाई कर्मियों को ले जाने का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि अब गरीब महिला सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती बिना बताए रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है, उन्होंने बताया कि केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में रेडी पटरी लगाने वाले लोगों को भी धमकी दी और कहा कि आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में जाना है, अन्यथा आप सबको रेडी पटरी नहीं लगने दी जाएगी, उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यह हालत हो गई है, कि गरीब आदमी भाजपा की रैली में जाने को तैयार नहीं है और अमीर आदमी टीवी पर भाजपा को देखने को तैयार नहीं है.

