क्राइमविदेश

पाकिस्तान में एक पुलिसकर्मी की हत्या, नमाज पढ़ने के दौरान बनाया गया निशाना

Shanti Kumari10 November 2025 - 3:12 PM
1 minute read
Pakistan News

Pakistan : पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, नमाज पढ़ रहे एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

छुट्टी से लौटा था पुलिसकर्मी

दरअसल यह घटना अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक जिले के मोहम्मद अकबर गांव की है जहां रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। यह गांव गुल इमाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है। पुलिस का कहना है कि जिस कॉन्स्टेबल को मारा गया है, वह छुट्टियों पर गया हुआ था और जब लौटा था, तो हमलावरों ने नमाज के दौरान उसको निशाना बनाया।

“आतंकवादी संगठनों के निशाने पर प्रशासन”

मीडिया एजेंसी के माध्यम से स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी आतंकवादी संगठनों के निशाने पर हैं। इस दौरान अधिकारियों ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इस हमले से शांति भंग करने और ड्यूटी के दौरान सेवा कर रहे लोगों को निशाना बनाने का कायरतापूर्ण प्रयास किया गया है।

अपराधियों की तलाश जारी

बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है और अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच और तलाशी अभियान शुरू किया। वहीं हत्या के बाद पुलिस ने शव को जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

