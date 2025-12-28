खेलविदेश

पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

Shanti Kumari28 December 2025 - 5:58 PM
2 minutes read
Indian Jersey: पाक के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारती जर्सी, लगा बैन

Pakistani Athlete Controversy : बहरीन में खेले जा रहे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) फुटबॉल मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी द्वारा भारतीय जर्सी पहनने और तिरंगा लहराने के बाद पाक ने उस पर अनिश्चितकाल के लिए बैन लगा दिया है। पाक ने ये फैसला तब लिया जब सोशल मिड़िया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत का वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी। इसके बाद उन पर अनिश्चितकाल तक प्रतिबंध लगा दिया है।

दरअसल, भारतीय जर्सी और तिरंगा के साथ फोटों वीडियों वायरल होने के बाद पाकिस्तान कबड्डी महासंघ (PKF) ने 27 दिसम्बर 2025 को आपातकालीन बैठक बुलाई। जिसके बाद उबैदुल्लाह राजपूत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तानी प्लेयर की दुनियाभर में चर्चा हो रही है। दरअसल, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत पर इस महीने की शुरुआत में एक निजी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसके बाद पीकेएफ ने ये फैसला लिया।

पीकेएफ के सचिव राणा सरवर ने बताया कि उबैदुल्लाह राजपूत पर महासंघ या अन्य संबंधित अधिकारियों से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना टूर्नामेंट में खेलने के लिए और विदेश यात्रा करने का दोषी पाया गया है। सरवर ने ये भी बताया की उबैदुल्लाह राजपूत चाहें तो उन्हें अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपील करने का अधिकार है।

मैं गलतफहमी में था- राजपूत

राणा सरवर ने ये भी बताया कि उबैदुल्लाह राजपूत पर बिना एनओसी के विदेश यात्रा करने, भारत की एक टीम का प्रतिनिधित्व करने और उसकी जर्सी पहनकर मैच जीतने के बाद भारतीय ध्वज को अपने कंधों पर लपेटने का अपराध है। जिसके बाद उन पर निश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन उन्होंने (उबैदुल्लाह राजपूत) ने दावा किया है कि वो पूरी तरह से गलतफहमी में थे और उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वो टूर्नामेंट में जिस टीम के लिए खेलेंगे वह भारतीय टीम होगी। सरवर ने बताया कि लेकिन फिर भी वह एनओसी नियमों का उल्लंघन करने के दोषी हैं।

 उबैदुल्लाह राजपूत ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहरीन में आमंत्रित किया गया था जिसमे वो एक निजी टीम का हिस्सा थे लेकिन उन्हें बाद मे पता चला की उस टीम का नाम ‘भारतीय टीम’ रखा गया था। फिर उन्होंने आयोजकों से कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल न करें।

उन्होंने ये भी कहा कि “अतीत में निजी प्रतियोगिताओं में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ निजी टीम के लिए खेले हैं, पर उन टीमों के नाम भारत या पाकिस्तान की टीम नहीं थे। मुझे गलत जानकारी दी गई थी।

