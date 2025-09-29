Other States

‘खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’, एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई

Ajay Yadav29 September 2025 - 8:50 AM
CM Devendra Fadnavis :
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर', एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई

CM Devendra Fadnavis : भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है. यह रोमांचक मुकाबला दुबई में खेला गया, और जीत के बाद देशभर में जश्न मनाया गया. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी है.

OperationSindoor ट्रेंड करने लगा

जीत के बाद सोशल मीडिया पर #OperationSindoor ट्रेंड करने लगा. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया, ‘Operation Sindoor in sports too, खेलों में भी ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान को हराया! टीम इंडिया को इस विशाल और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई! वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा, ‘Operation Sindoor on the games field. नतीजा वही- भारत जीता! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.” इन संदेशों ने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है.

57 रन की अहम साझेदारी की

बता दें कि भारत को 147 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन शुरुआती झटकों से टीम लड़खड़ा गई. 20 रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने पारी को संभाला. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए, जबकि सैमसन ने 21 गेंद पर 24 रन जोड़कर चौथे विकेट के लिए 57 रन की अहम साझेदारी की.

विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार

खेल जितना रोमांचक रहा, लेकिन खेल के बाद जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा. जी हां ऐसा पहली बार हुआ की फाइनल मुकाबला जीती हुई टीम ने ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया क्योंकि ट्रॉफी देने वाले पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी थे. खिलाड़ियों ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेना उचित नहीं समझा. यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार हुआ जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

