फटाफट पढ़ें

भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीता

CM फडणवीस ने “Operation Sindoor” से बधाई दी

तिलक वर्मा और सैमसन की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई

भारत ने पाकिस्तान से ट्रॉफी लेने से इंकार किया

यह पहली बार था जब विजेता ने ट्रॉफी नहीं ली

CM Devendra Fadnavis : भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है. यह रोमांचक मुकाबला दुबई में खेला गया, और जीत के बाद देशभर में जश्न मनाया गया. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सोशल मीडिया पर अलग ही अंदाज में टीम इंडिया को बधाई दी है.

OperationSindoor ट्रेंड करने लगा

जीत के बाद सोशल मीडिया पर #OperationSindoor ट्रेंड करने लगा. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया, ‘Operation Sindoor in sports too, खेलों में भी ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान को हराया! टीम इंडिया को इस विशाल और ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई! वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा, ‘Operation Sindoor on the games field. नतीजा वही- भारत जीता! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.” इन संदेशों ने फैंस के उत्साह को और बढ़ा दिया है.

#OperationSindoor in sports too 🇮🇳

India defeats Pakistan !

Congratulations Team India on the massive and historic win !#AsiaCup2025 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 28, 2025

57 रन की अहम साझेदारी की

बता दें कि भारत को 147 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन शुरुआती झटकों से टीम लड़खड़ा गई. 20 रन के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने पारी को संभाला. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए, जबकि सैमसन ने 21 गेंद पर 24 रन जोड़कर चौथे विकेट के लिए 57 रन की अहम साझेदारी की.

विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इंकार

खेल जितना रोमांचक रहा, लेकिन खेल के बाद जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा. जी हां ऐसा पहली बार हुआ की फाइनल मुकाबला जीती हुई टीम ने ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया क्योंकि ट्रॉफी देने वाले पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी थे. खिलाड़ियों ने उनके हाथों से ट्रॉफी लेना उचित नहीं समझा. यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार हुआ जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप