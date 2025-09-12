Nepal New PM : नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी. यह कदम तब उठाया गया है जब नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

भ्रष्टाचार के विरोध में गिरी थी सरकार

इससे पहले, केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ चल रहे ‘जनरेशन जेड’ के प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था. देश में हुई हिंसा में अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं और 1,300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. ओली के इस्तीफे के बाद ही स्थिति थोड़ी शांत हुई.

सुशीला कार्की के नाम पर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और ‘जनरेशन जेड’ आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है. राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि उनका शपथ ग्रहण आज रात 9 बजे होगा.

जेन-जी की पसंद हैं सुशीला कार्की

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ परामर्श के बाद एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने भी उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है. ‘जनरेशन जेड’ के प्रदर्शनकारियों ने भी सुशीला कार्की को पसंद किया है और उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है.

सुशीला कार्की अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं. राष्ट्रपति के निवास पर हुई बैठक में उनकी औपचारिक नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगी. यह कदम नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह खबर लगातार अपडेट हो रही है, नई जानकारियों के लिए हिंदी खबर से जुड़े रहें.

यह भी पढ़ें : India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप