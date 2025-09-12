बड़ी ख़बरविदेश

Nepal Breaking: संकट के बीच सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री, आज लेंगी शपथ

Anup Tiwari12 September 2025 - 8:09 PM
1 minute read
Nepal New PM
सुशीला कार्की बनीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री

Nepal New PM : नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की आज अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी. यह कदम तब उठाया गया है जब नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

भ्रष्टाचार के विरोध में गिरी थी सरकार

इससे पहले, केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार विरोधी और सामाजिक मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ चल रहे ‘जनरेशन जेड’ के प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था. देश में हुई हिंसा में अब तक 51 लोग मारे जा चुके हैं और 1,300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. ओली के इस्तीफे के बाद ही स्थिति थोड़ी शांत हुई.

सुशीला कार्की के नाम पर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और ‘जनरेशन जेड’ आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी है. राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि उनका शपथ ग्रहण आज रात 9 बजे होगा.

जेन-जी की पसंद हैं सुशीला कार्की

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल के साथ परामर्श के बाद एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने भी उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है. ‘जनरेशन जेड’ के प्रदर्शनकारियों ने भी सुशीला कार्की को पसंद किया है और उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है.

सुशीला कार्की अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं. राष्ट्रपति के निवास पर हुई बैठक में उनकी औपचारिक नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगी. यह कदम नेपाल में राजनीतिक स्थिरता और शांति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

यह खबर लगातार अपडेट हो रही है, नई जानकारियों के लिए हिंदी खबर से जुड़े रहें.

यह भी पढ़ें : India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari12 September 2025 - 8:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सरकारी बुलेटप्रूफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा…जानिए उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या-क्या शानदार सुविधाएं मिलती हैं

सरकारी बुलेटप्रूफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा…जानिए उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी और क्या-क्या शानदार सुविधाएं मिलती हैं

12 September 2025 - 1:18 PM
Photo of यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

11 September 2025 - 10:12 AM
Photo of India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

India-Nepal border Security : नेपाल के प्रदर्शनों के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा का अल्टीमेट अलर्ट, सीमा पार खतरों को रोका जा रहा

10 September 2025 - 3:13 PM
Photo of नेपाल में सोशल मीडिया बैन से मचा बवाल: कर्फ्यू, बॉर्डर बंद और मंत्रियों के इस्तीफे तक

नेपाल में सोशल मीडिया बैन से मचा बवाल: कर्फ्यू, बॉर्डर बंद और मंत्रियों के इस्तीफे तक

9 September 2025 - 5:28 PM
Photo of महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

8 September 2025 - 8:40 PM
Photo of नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़के Gen Z: संसद तक पहुंचा विरोध, एक की मौत

नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़के Gen Z: संसद तक पहुंचा विरोध, एक की मौत

8 September 2025 - 3:09 PM
Photo of बोको हराम की हिंसा से कांपा नाइजीरिया, बोर्नो में गांव को बनाया निशाना, 60 लोगों की मौत

बोको हराम की हिंसा से कांपा नाइजीरिया, बोर्नो में गांव को बनाया निशाना, 60 लोगों की मौत

7 September 2025 - 10:34 PM
Photo of अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

अमेरिका में मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी सवारों की मौत

7 September 2025 - 12:22 PM
Photo of GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

GST का नया झटका या राहत? अब सिर्फ 2 दरें – जानिए किन चीजों पर टैक्स पूरी तरह खत्म

4 September 2025 - 1:17 PM
Photo of बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट से मची तबाही, बीएनपी रैली बनी निशाना

3 September 2025 - 3:58 PM
Back to top button