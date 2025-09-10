India-Nepal border security : नेपाल में पिछले दो दिनों से हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते भारत-नेपाल सीमा पर सख्त सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है. केंद्रीय खुफिया सूत्रों ने आगाह किया है कि अशांत माहौल का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व सीमावर्ती भारतीय राज्यों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तैनात सुरक्षा बलों को पूरी सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं. इन राज्यों में लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर किसी भी संभावित कानून-व्यवस्था की खामियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

उत्तराखंड में सीमा सुरक्षा और 24 घंटे गश्त बढ़ाई गई

उत्तराखंड के चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में नेपाल की ओर से कर्फ्यू लगाए जाने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. स्थानीय लोग अपने परिजनों और सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. अधिकारियों ने सीमा पर निगरानी और गश्त 24 घंटे करने के निर्देश दिए हैं.

बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा चौकियों पर हाई अलर्ट

बिहार के मधुबनी में एसएसबी और पुलिस बलों को सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी स्टाफ़ उच्च सतर्कता के साथ कार्यरत हैं और प्रवेश के दौरान हर व्यक्ति की पूरी जांच की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व सीमा पार न कर सके. उत्तर प्रदेश के सात सीमावर्ती जिलों – पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां 73 चेकपॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लगातार गश्त जारी है.

पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बढ़ी, सीमा निगरानी जारी

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानीटंकी सीमा पर भी सुरक्षा बल सतर्क हैं. गौरीफंटा सीमा क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, मगर लगातार गश्त और निगरानी के चलते फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं. नेपाल में जारी अशांति के बीच भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. केंद्रीय और राज्य स्तर के सुरक्षा बल सतर्क हैं, और किसी भी असामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए चौकस हैं. यह कदम न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आम नागरिकों और सीमा क्षेत्र के लोगों के मन में विश्वास और सुरक्षा का एहसास भी जगाता है.

यह भी पढ़ें : नेपाल में सोशल मीडिया बैन से मचा बवाल: कर्फ्यू, बॉर्डर बंद और मंत्रियों के इस्तीफे तक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप