कर्नाटक में नौसेना की खुफिया जानकारी लीक, दो आरोपी गिरफ्तार

Indian Navy : कर्नाटक के मालपे पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंडियन नेवी के एक जहाज़ से जुड़ी जानकारी बाहर लीक की। यह मामला देश की सुरक्षा और ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज़ चलाती है, ने सिक्योरिटी में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिपयार्ड एक प्राइवेट कंपनी-मेसर्स शुष्मा मरीन प्राइवेट लिमिटेड को काम के लिए हायर करता है। उत्तर प्रदेश का 29 साल का रोहित भी इस मामले में शामिल बताया गया है, जो वहां इंसुलेटर का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सुरक्षा, एकता और शांति को खतरा

अधिकारियों के मुताबिक, मालपे में नौकरी बदलने के बाद भी रोहित को कोच्चि में मौजूद अपने एक साथी से गोपनीय जानकारी मिलती रहती थी। आरोप है कि रोहित ने यह संवेदनशील जानकारी आगे कुछ संदिग्ध लोगों तक पहुंचा दी, जिससे देश की सुरक्षा, एकता और शांति को बड़ा खतरा पैदा हो सकता था।

BNS की धारा के तहत मामला दर्ज

इस मामले की जांच तब शुरू हुई जब उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे के CEO ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मालपे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया (क्राइम नंबर 128/2025)।

आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान रोहित (29) और संतरी (37) के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिसंबर 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

व्हाट्सऐप के जरिए जानकारी साझा की

पुलिस का कहना है कि रोहित पहले केरल के कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में काम करते थे, जहां नेवी के जहाज़ तैयार हो रहे थे। उसी दौरान उन पर आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सऐप के माध्यम से जहाज़ों के गोपनीय पहचान नंबर और दूसरी महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी बाहर भेजी। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा करने के बदले उन्हें ग़ैर-कानूनी पैसे मिले।

ये भी पढ़ें- Earthquake : बांग्लादेश से पाक-अफगान तक भूकंप के झटके, 6 की मौत, 5.2 रही तीव्रता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

