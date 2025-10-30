फटाफट पढ़ें

ममता कुलकर्णी के बयान पर विवाद

कहा–बयान दाऊद नहीं, विक्की पर था

मीडिया पर बयान तोड़ने का आरोप

स्पष्ट किया–दाऊद से नहीं मिलीं

विक्की को आतंकी बताना गलत कहा

Mamta Kulkarni News : पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी उर्फ यमई ममता नंद गिरी अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान दाउद इब्राहिम पर नहीं, बल्कि विक्की गोस्वामी को लेकर था. ममता ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया. जिससे गलतफहमी पैदा हुई.

ममता कुलकर्णी ने कहा कि गोरखपुर में मीडिया के सवालों पर उनकी टिप्पणी उनके पूर्व पति विक्की गोस्वामी के लिए थी, कि वो किसी ब्लास्ट में या आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं थे.

बयान विक्की गोस्वामी के लिए था

ममता कुलकर्णी ने एक नीजी चैनल से फोन और मैसेज पर बातचीत में कहा कि देश विरोधी या आतंकी न होने और किसी भी बम ब्लास्ट में शामिल न होने की बात उन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए नहीं, बल्कि विक्की गोस्वामी के लिए कही थी. उन्होंने बताया कि जब एक रिपोर्टर ने दाऊद इब्राहिम से संबंधों पर सवाल पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह कभी दाऊद से नहीं मिलीं और जिनसे उनका संपर्क रहा है, वे न तो आतंकी हैं और न ही किसी बम ब्लास्ट में शामिल रहे हैं.

कभी दाऊद इब्राहिम से नहीं मिलीं

ममता कुलकर्णी ने कहा कि उनका बयान दाऊद इब्राहिम से जुड़ा नहीं था, बल्कि सवाल उसी संदर्भ में पूछा गया था. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने बिना पूरी बात समझे उनके बयान को दाऊद इब्राहिम से जोड़कर गलत तरीके से फैलाया. ममता ने स्पष्ट किया कि वह कभी दाऊद इब्राहिम से नहीं मिलीं और न ही उनके संपर्क में रही हैं, उन्होंने कहा कि उनकी और दाऊद की तुलना करना गलत है, क्योंकि उनका बयान विल्की गोस्वामी के लिए था, जो न आतंकी है, न देशविरोधी और न ही किसी धमाके में शामिल रहा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप