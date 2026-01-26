Khesari Lal Yadav Attacks Ravi Kishan : 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली. इस चुनाव के दौरान बीजेपी से जुड़े रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी जैसी हस्तियों ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी. अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें खेसारी लाल यादव बीजेपी नेता रवि किशन पर नाराजगी जाहिर करते दिख रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे कोलकाता का बताया जा रहा है.

वीडियो में खेसारी लाल यादव कहते नजर आते हैं, “रवि किशन जी, जो एक बड़े कलाकार और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कहते हैं कि पहले ये (पैर की ओर इशारा करते हुए) छूता था और अब ये छूता है. आगे क्या होगा, ये नहीं पता. शुक्र है कि आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है. आजकल तो बेटे अपने पिता का भी पैर नहीं छूते और मुझे जन्म देने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है, इसलिए आप मेरे पिता मत बनिए. मैं मानता हूं इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे पिता हो गए.”

घेरने और बदनाम करने की तैयारी

खेसारी लाल यादव ने कहा, “मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं. हमें घेरने और बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है. महफिल तो उनकी होती है, लेकिन चर्चा हमेशा हमारी होती है. महफिल भले उनकी थी, लेकिन सारी रात बातें खेसारी लाल के नाम पर होती रहीं.”

Kolkata स्टेज शो में Khesari Lal Yadav देखिए Ravi Kishan को क्या तगड़ा जवाब दिए , पैर छूने वाले विवाद पर pic.twitter.com/xSkYNVMZTd — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) January 26, 2026

कोई आम इंसान नहीं नीचा कर सकता

खेसारी लाल यादव रवि किशन के बारे में आगे कहते हैं, “आपसे आज भी मिलकर मैं आपका पैर छूंगा, क्योंकि यह मेरे संस्कार में है. आप मुझे जितना चाहो नीचा दिखाओ, लेकिन जिसे जनता ने उठाया है, क्या कोई आम इंसान उसे नीचा कर सकता है?” उन्होंने आगे कहा, “मैं नौकर था. ऐसे ही बड़ा नहीं बना. मैं गरीबी का दर्द जानता हूं. इस चुनाव में मेरी हार का मतलब यह नहीं था कि खेसारी हार गया. मैं लोगों का दिल जीतने आया था. चुनाव परिणाम मायने नहीं रखते, मैं लोगों के दिलों में हमेशा जीवित हूं.

खेसारी लाल ने किया पलटवार

बताया जा रहा है कि हाल ही में गोरखपुर महोत्सव में सांसद रवि किशन ने पवन सिंह के साथ एक शो में खेसारी लाल यादव के बारे में कहा था, “पहले तो दोनों गोर छूता था, जब नया-नया आया था. फिर बाद में यह कोहनी तक आ गया. आगे क्या होगा, यह हम नहीं बताएंगे.” इसी बयान पर खेसारी लाल यादव ने जोरदार पलटवार किया है.

ये भी पढ़ें – गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप