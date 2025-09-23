Madhya Pradeshराज्य

खंडवा में मानवता हो रही शर्मसार: कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़ के बढ़ रहे मामले, जांच में जुटी पुलिस

Anup Tiwari23 September 2025 - 3:06 PM
खंडवा में कब्रों से छेड़छाड़ का चौंकाने वाला मामला (AI Image)

Mp News : मध्य प्रदेश के खंडवा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां पिछले पांच महीनों से कब्रिस्तानों में कब्रों को खोदने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इस मामले की शुरुआत 17-18 मई को हुई जब तीन कब्रें खोदी गईं, जिनमें एक महिला की कब्र भी शामिल थी. इसके बाद 19-20 मई की रात खंडवा के बाग कब्रिस्तान में तीन महिलाओं की कब्रें पैरों की तरफ से खोली गईं, जिनके कपड़े अस्त-व्यस्त मिले.

निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

इन घटनाओं के बाद कब्रिस्तान में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनकी फुटेज देखकर लोगों की रूह कांप उठी. रविवार और सोमवार की रात के बीच भी बड़ी बाग कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्रों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आईं. एक महिला की कब्र हाल ही में बनाई गई थी. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे.

शहर के काजी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले पांच महीनों में कब्रों को बार-बार खोदा जा रहा है. उनका मानना है कि यह तंत्र क्रिया या महिलाओं के साथ घिनौने कृत्य का हिस्सा हो सकता है.

फुटेज में नग्न अवस्था में देखे गए दो युवक

खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में हाल ही में दो कब्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है. इनमें से एक कब्र हाल ही दफनाई गई महिला की है, जबकि दूसरी कब्र की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. फुटेज में दो नग्न युवक कब्रों के पास देखे गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे पर कफन के कपड़े को ढकने की कोशिश करता दिखा ताकि उसका चेहरा न दिखाई दे.

जांच में जुटी पुलिस, जल्द गिरफ्तारी की संभावना

पुलिस ने इस घटना के बाद डीवीआर जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है. इससे पहले भी कुछ महीने पहले इसी कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई थी.

एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि दो कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जांच जारी है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा.

इससे पहले 20 मई को अमावस्या के दिन भी खंडवा के कोतवाली और मोघट थाना क्षेत्रों के कब्रिस्तान में छह कब्रों को खोदा गया था. बड़ा कब्रिस्तान में तीन महिलाओं और सिहाड़ा कब्रिस्तान में दो पुरुष और एक महिला की कब्रें निशाना बनी थीं.

खंडवा के काजी ने जताई चिंता

खंडवा के काजी सैयद निसार अली ने कहा कि ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिनमें इस घटना के आरोपी कैद हो गए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य से उनकी आस्था को चोट पहुंचती है. पहले तो उन्होंने इसे तांत्रिक क्रिया माना, लेकिन अब जो फुटेज सामने आए हैं, उसमें आरोपी नग्न हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर लगती है. उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि कहीं ऐसा कुछ न हो जो शहर में तनाव फैला दे.

