फटाफट पढ़ें

इंदौर में तीन मंजिला इमारत अचानक गिर गई।

हादसे में दो की मौत, 12 लोग घायल हुए।

पांच घंटे चला राहत कार्य, सभी बचाए गए।

इमारत में पहले से दरारें देखी गई थीं।

जांच के आदेश, घायलों को मदद दी गई।

Building Collapse : इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित रानीपुरा इलाके में सोमवार रात बारिश के बाद एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए. घटना के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जो पांच घंटे तक चला.

प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने पांच घंटे तक चले राहत अभियान में सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया. घायल 12 लोगों का इलाज महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) में चल रहा है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालो की पहचान अलीफा और फहीम के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत में पहले से दरारें थीं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी. हादसे की सूचना मिलते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की.

इमारत का पुराना हिस्सा था जर्जर

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इमारत का अगला हिस्सा हाल ही में दोबारा बनाया गया था, जबकि पिछला हिस्सा काफी पुराना था. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इमारत की नींव की स्थिति की जांच करेगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा बगल के एक ढांचे पर भी गिरा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और उसमें कुछ दिनों से दरारें दिख रही थीं.

महापौर ने बताया कि ढही हुई इमारत का हिस्सा पास के मकान पर भी गिरा, हालांकि समय रहते अधिकतर लोगों को बचा लिया गया. फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप