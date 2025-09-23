Madhya Pradesh

इंदौर में बारिश के बाद तीन मंजिला इमारत ध्वस्त, दो की मौत, कई घायल

Ajay Yadav23 September 2025 - 8:37 AM
1 minute read
Building Collapse :
इंदौर में बारिश के बाद तीन मंजिला इमारत ध्वस्त, दो की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • इंदौर में तीन मंजिला इमारत अचानक गिर गई।
  • हादसे में दो की मौत, 12 लोग घायल हुए।
  • पांच घंटे चला राहत कार्य, सभी बचाए गए।
  • इमारत में पहले से दरारें देखी गई थीं।
  • जांच के आदेश, घायलों को मदद दी गई।

Building Collapse : इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित रानीपुरा इलाके में सोमवार रात बारिश के बाद एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए. घटना के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जो पांच घंटे तक चला.

प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने पांच घंटे तक चले राहत अभियान में सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया. घायल 12 लोगों का इलाज महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) में चल रहा है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालो की पहचान अलीफा और फहीम के रूप में हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारत में पहले से दरारें थीं, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी. हादसे की सूचना मिलते ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की.

इमारत का पुराना हिस्सा था जर्जर

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इमारत का अगला हिस्सा हाल ही में दोबारा बनाया गया था, जबकि पिछला हिस्सा काफी पुराना था. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर इमारत की नींव की स्थिति की जांच करेगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा बगल के एक ढांचे पर भी गिरा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और उसमें कुछ दिनों से दरारें दिख रही थीं.

महापौर ने बताया कि ढही हुई इमारत का हिस्सा पास के मकान पर भी गिरा, हालांकि समय रहते अधिकतर लोगों को बचा लिया गया. फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 September 2025 - 8:37 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

22 September 2025 - 3:52 PM
Photo of जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना, कैलारस शक्कर मिल बंद करने का किया विरोध

21 September 2025 - 3:40 PM
Photo of नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

20 September 2025 - 3:26 PM
Photo of ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे: 4613 करोड़ की महा परियोजना जल्द होगी शुरू, सफर होगा आसान और तेज

19 September 2025 - 5:44 PM
Photo of पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

18 September 2025 - 3:54 PM
Photo of जन्मदिन पर मध्यप्रदेश पहुंचे PM मोदी, धार में किया पीएम मित्र पार्क, स्वस्थ नारी अभियान और सुमन सखी चैटबॉट का भव्य शुभारंभ

जन्मदिन पर मध्यप्रदेश पहुंचे PM मोदी, धार में किया पीएम मित्र पार्क, स्वस्थ नारी अभियान और सुमन सखी चैटबॉट का भव्य शुभारंभ

17 September 2025 - 3:58 PM
Photo of भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

16 September 2025 - 7:01 PM
Photo of इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

16 September 2025 - 3:25 PM
Photo of इंदौर में बेकाबू ट्रक ने कई को कुचला, 3 की मौत, कई घायल, CM मोहन यादव ने जताया दुख

इंदौर में बेकाबू ट्रक ने कई को कुचला, 3 की मौत, कई घायल, CM मोहन यादव ने जताया दुख

16 September 2025 - 10:31 AM
Photo of मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

15 September 2025 - 5:26 PM
Back to top button