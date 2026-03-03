विदेश

Israel-Iran War : ईरानी सुप्रीम लीडर समेत टॉप कमांडर्स की मौत, तेहरान धुआं-धुआं

Karan Panchal3 March 2026 - 7:55 PM
1 minute read
Israel-Iran War
Israel-Iran War : ईरानी सुप्रीम लीडर समेत टॉप कमांडर्स की मौत, तेहरान धुआं-धुआं

Israel-Iran War : इजरायल-ईरान युद्ध का आज चौथा दिन है। इस दौरान अब तक ईरानी सुप्रीम लीडर खेमनेई सहित परिवार के सदस्यों, टॉप कमांडर्स और कई ईरानी नेताओं की मौत हो चुकी है। फिर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार खाड़ी देशों और इजरायल पर ड्रोन-मिसाइल से हमले जारी है।

ईरान को हुआ भारी नुकसान

इस हमले में ऐतिहासिक गोलेस्तान पैलेस क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही तेहरान में स्थित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग कॉंप्लेक्स को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है यह युद्ध अभी 4-5 हफ्तों तक भी चल सकता है। मकसद पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। वहीं आज उन्होंने कहा यदि ईरान सरेंडर नहीं करता है तो हम जमीन पर उतरेंगे और हमले पहले से कई गुना तेज किए जाएंगे।

इस दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया और धमकी दी है, कि यहां से जो भी जहाज गुजरेंगे उन पर भी हमले किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईरान में अब तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है, और 06 अमेरिकी सर्विस मेंबर मारे गए हैं।

ईरान का पलटवार

युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस के साथ इजरायल पर लगातार मिसाइल-ड्रोन से हमला किया। ईरान के दर्जनों मिसाइल-ड्रोन को कतर, सउदी-अरब, कुवैत जैसे देशों ने इंटरसेप्ट करके रास्ते में ही मार गिराया। इस दौरान कुवैत ने तीन अमेरिकी फाइटर जेट को गलती से मार दिया।
अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत खाड़ी देश छोड़ने की अपील की है।

नहीं रुक रहा इजरायल

इजरायल पर ईरान के साथ-साथ लेबनान से भी हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना ने पलटवार करते हुए लेबलान पर भी हमला किया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बताया कि सेना को लेबनान में घुसकर हमला करने की अनुमति दे दी गई है। कैट्ज ने कहा कि इजरायल पर गोलीबारी की कीमत हिजबुल्ला को भी चुकानी पड़ेगी।

ये भी पढ़ें- Pak Afghan War : तालिबान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, डूरंड लाइन पर अफगान सेना का कब्जा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 March 2026 - 7:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Iran Israel War : ईरान पर जबरदस्ती थोपी गई जंग, इस्लामिक दुनिया पर मुसीबतें- पाकिस्तान

Iran Israel War : ईरान पर जबरदस्ती थोपी गई जंग, इस्लामिक दुनिया पर मुसीबतें- पाकिस्तान

3 March 2026 - 4:26 PM
Photo of Pak Afghan War : तालिबान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, डूरंड लाइन पर अफगान सेना का कब्जा

Pak Afghan War : तालिबान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, डूरंड लाइन पर अफगान सेना का कब्जा

3 March 2026 - 3:05 PM
Photo of Iran Israel War : गोलिस्तान पैलेस पर इजरायल का हमला, 500 साल पुराना है इतिहास

Iran Israel War : गोलिस्तान पैलेस पर इजरायल का हमला, 500 साल पुराना है इतिहास

3 March 2026 - 2:45 PM
Photo of पीएम मोदी ने बहरीन और सऊदी अरब से की बात, दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की

पीएम मोदी ने बहरीन और सऊदी अरब से की बात, दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की

2 March 2026 - 8:19 PM
Photo of कुवैत ने मार गिराए तीन अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल्स विमान, सुरक्षित निकले सभी एयरक्रू

कुवैत ने मार गिराए तीन अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल्स विमान, सुरक्षित निकले सभी एयरक्रू

2 March 2026 - 5:40 PM
Photo of ‘ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ’ ईरान के विदेश मंत्री ने क्यों कही ये बात?

‘ओमान पर हमला हमारी मर्जी से नहीं हुआ’ ईरान के विदेश मंत्री ने क्यों कही ये बात?

2 March 2026 - 4:47 PM
Photo of अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर किया ड्रोन अटैक, भारत ने किया था तबाह

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर किया ड्रोन अटैक, भारत ने किया था तबाह

2 March 2026 - 3:09 PM
Photo of US Iran Conflict : इस मुस्लिम देश के कहने पर हुआ था ईरान पर हमला- सूत्र

US Iran Conflict : इस मुस्लिम देश के कहने पर हुआ था ईरान पर हमला- सूत्र

2 March 2026 - 12:41 PM
Photo of अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद ईरान ने 9 देशों को निशाना बनाया, जानें वजह

अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद ईरान ने 9 देशों को निशाना बनाया, जानें वजह

2 March 2026 - 12:38 PM
Photo of डॉ. रवजोत सिंह की विदेश मंत्रालय से अपील, मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों की सुरक्षित वापसी की बात

डॉ. रवजोत सिंह की विदेश मंत्रालय से अपील, मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों की सुरक्षित वापसी की बात

2 March 2026 - 11:44 AM
Back to top button