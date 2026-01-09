विदेश

ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, GenZ का आक्रोश, 45 की मौत

Iran Protests
ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, GenZ का आक्रोश, 45 की मौत

Iran Protests : ईरान में बढ़ती महंगाई और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया हैं। यह विरोध प्रदर्शन 13 दिनों से जारी है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देशभर के 100 से अधिक शहरों में आंदोलनकारी सड़कों पर हैं। सड़कें जाम हैं। कई वाहनों में आग लगा दी गई वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।

खुश करने के लिए देश बर्बाद ना करें खामेनेई

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देशभर में प्रदर्शनों के बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। ईरान की सरकारी टीवी ने खामेनेई का भाषण प्रसारित किया। खामेनेई ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं।

विदेशी एजेंट भड़का रहे हिंसा

खामेनेई ने कहा कि ईरान “विदेशियों के लिए काम करने वाले भाड़े के लोगों” को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जनता किसी के भी भड़कावे में ना आए, अगर वह आती है तो अपने देश का बड़ा नुकसान कर रही है। जिसका सीधा फायदा विदेशों में बैठे लोगों को होगा। जनता सतर्क रहे और सरकार का साथ दे, ताकि अराजक तत्वों से निपटा जा सके।

दो हजार से अधिक लोग हिरासत में

अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक, प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए 2,270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।

