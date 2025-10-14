Other States

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर

Ajay Yadav14 October 2025 - 10:07 AM
Jammu Kashmir News :
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर

  • कुपवाड़ा में LoC के पास मुठभेड़
  • दो आतंकियों को ढेर किया गया
  • हथियार और गोला-बारूद बरामद
  • अभियान घुसपैठ की सूचना पर शुरू
  • कुलगाम में मुठभेड़ में दो जवान शहीद

Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. अब तक इस ऑपरेशन में दो आतंकियों को ढेर किया जा चुका है. सेना की कार्रवाई जारी है क्योंकि इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की संभावना जताई जा रही है. यह अभियान उस समय शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की सूचना मिली. भारतीय सेना ने पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है. हाल के दिनों में सीमा पार से आतंकियों की गतिविधियों में फिर बढ़ोतरी देखी गई है.

हथियार और गोला-बारूद जब्त

संयुक्त अभियान के दौरान सेना और पुलिस ने वारसन क्षेत्र के ब्रिजथोर जंगलों में आतंकियों के एक छिपे ठिकाने का खुलासा किया. इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दो एके सीरीज राइफलें, चार रॉकेट लॉन्चर, गोला-बारूद का बड़ा जखीरा और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की. अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान श्रीनगर स्थित भारतीय सेना की चिनार कोर को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था. तलाशी अभियान अभी भी जारी है ताकि इलाके में मौजूद अन्य आतंकियों की तलाश की जा सके.

कुलगाम में सेना-आतंकियों की मुठभेड़

इससे पहले कुलगाम जिले के गुड्डर जंगल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान दो आतंकियों को ढेर किया गया और दो जवान शहीद हुए. मारे गए एक आतंकी की पहचान शोपियां निवासी आमिर अहमद डार के रूप में हुई, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से सक्रिय था. वह पहलगाम हमले के बाद जारी 14 वांछित आतंकियों की सूची में शामिल था.

