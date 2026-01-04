Indore News : देश में खुद को सबसे स्वच्छ शहर कहने वाला इंदौर इस समय गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है. शहर के कई इलाके, जैसे भागीरथपुरा, ऐसे हैं जहां लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है और वे इसे पीने के लिए मजबूर हैं.

भागीरथपुरा जैसी समस्या इंदौर के कई इलाकों में भी फैल चुकी है. गुलजार कॉलोनी और पिपलियाराव में नर्मदा का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो काला और बदबूदार है. इस पानी की सप्लाई रोजाना सुबह 8 बजे की जाती है. मीडिया ने इन इलाकों का रियलिटी चेक कर लाइव दिखाया कि नर्मदा का पानी पूरी तरह प्रदूषित है.

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

स्थानीय लोगों के पास पीने के लिए कोई विकल्प नहीं है, जिसके कारण वे मजबूरी में दूषित पानी पी रहे हैं, उन्होंने कई बार पार्षद, विधायक और मंत्रियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पानी के सेवन से घर-घर में लोग रोजाना बीमार पड़ रहे हैं.

सुधींद्र मोहन शर्मा ने भी की समीक्षा

इस गंदे पानी का परीक्षण टीडीएस मीटर से किया गया, जिससे पता चला कि यह पूरी तरह प्रदूषित है. इसके साथ ही भारत सरकार के पेयजल मंत्रालय में नोडल ऑफिसर रहे सुधींद्र मोहन शर्मा से भी मीडिया ने बातचीत की. इस दौरान नर्मदा का काला और गंदा पानी, हल्का साफ पानी और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी साथ रखा गया.

सुधींद्र मोहन ने लाइव टेस्टिंग की

मीडिया से बातचीत में सुधींद्र मोहन ने बताया कि नर्मदा का पानी लगातार पीने से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उन्होंने खुद टीडीएस मीटर से पानी की लाइव टेस्टिंग कर इसे प्रदर्शित किया.

ये भी पढ़ें – जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप