Madhya Pradeshराज्य

इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

Shanti Kumari4 January 2026 - 3:47 PM
1 minute read
Indore News:

Indore News : देश में खुद को सबसे स्वच्छ शहर कहने वाला इंदौर इस समय गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है. शहर के कई इलाके, जैसे भागीरथपुरा, ऐसे हैं जहां लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है और वे इसे पीने के लिए मजबूर हैं.

भागीरथपुरा जैसी समस्या इंदौर के कई इलाकों में भी फैल चुकी है. गुलजार कॉलोनी और पिपलियाराव में नर्मदा का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो काला और बदबूदार है. इस पानी की सप्लाई रोजाना सुबह 8 बजे की जाती है. मीडिया ने इन इलाकों का रियलिटी चेक कर लाइव दिखाया कि नर्मदा का पानी पूरी तरह प्रदूषित है.

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

स्थानीय लोगों के पास पीने के लिए कोई विकल्प नहीं है, जिसके कारण वे मजबूरी में दूषित पानी पी रहे हैं, उन्होंने कई बार पार्षद, विधायक और मंत्रियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पानी के सेवन से घर-घर में लोग रोजाना बीमार पड़ रहे हैं.

सुधींद्र मोहन शर्मा ने भी की समीक्षा

इस गंदे पानी का परीक्षण टीडीएस मीटर से किया गया, जिससे पता चला कि यह पूरी तरह प्रदूषित है. इसके साथ ही भारत सरकार के पेयजल मंत्रालय में नोडल ऑफिसर रहे सुधींद्र मोहन शर्मा से भी मीडिया ने बातचीत की. इस दौरान नर्मदा का काला और गंदा पानी, हल्का साफ पानी और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी साथ रखा गया.

सुधींद्र मोहन ने लाइव टेस्टिंग की

मीडिया से बातचीत में सुधींद्र मोहन ने बताया कि नर्मदा का पानी लगातार पीने से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उन्होंने खुद टीडीएस मीटर से पानी की लाइव टेस्टिंग कर इसे प्रदर्शित किया.

ये भी पढ़ें – जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 January 2026 - 3:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

4 January 2026 - 3:21 PM
Photo of राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

4 January 2026 - 2:40 PM
Photo of ओडिशा के ढेंकनाल जिले में अवैध पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूर फंसे, राहत कार्य जारी

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में अवैध पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूर फंसे, राहत कार्य जारी

4 January 2026 - 1:00 PM
Photo of भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

4 January 2026 - 12:08 PM
Photo of बिहार-राजस्थान में पारा और गिरेगा, हरियाणा में शीतलहर से ठंड बढ़ेगी-मौसम विभाग अलर्ट

बिहार-राजस्थान में पारा और गिरेगा, हरियाणा में शीतलहर से ठंड बढ़ेगी-मौसम विभाग अलर्ट

4 January 2026 - 9:51 AM
Photo of फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

3 January 2026 - 3:14 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

3 January 2026 - 2:00 PM
Photo of दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

3 January 2026 - 1:26 PM
Photo of धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

3 January 2026 - 12:21 PM
Photo of पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

3 January 2026 - 11:06 AM
Back to top button