इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर अधिकारियों ने दी स्पष्टीकरण

Indonesia Earthquake

Indonesia Earthquake : डोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में गुरुवार को 6.4 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके खासतौर पर आचे प्रांत के पास महसूस किए गए। इंडोनेशियाई मौसम, जलवायु और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) के अनुसार, भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के झटके न सिर्फ प्रभावित क्षेत्र बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी महसूस किए गए।

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि घर और इमारतें हिल गईं, जिससे लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में जमा हो गए। लोगों में डर था कि ये झटके कहीं सुनामी का न्योता तो नहीं। हालांकि अधिकारियों ने राहत की खबर दी है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

हाल की प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला

इंडोनेशिया इन दिनों लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। भूकंप से एक दिन पहले, उत्तरी सुमात्रा प्रांत में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में 24 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लगातार बारिश के कारण नदियों के तटबंध टूट गए और पहाड़ी इलाकों में कीचड़ भर जाने के कारण राहत-बचाव टीमें 11 प्रभावित शहरों तक नहीं पहुंच पा रही थीं।

रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया

इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर इलाके में स्थित है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। इसी कारण यहां प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है।

हाल के भूकंप

इससे पहले, 5 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना के साथ ही यह हाल के दिनों में दर्ज दूसरा बड़ा भूकंप है, जिसने स्थानीय लोगों में भय और चिंता बढ़ा दी है।

भूकंप के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है।

