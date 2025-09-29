फटाफट पढ़ें

भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जीता

भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया

संजय राउत ने इसे राजनीति की नौटंकी कहा

पाकिस्तान की टीम पुरस्कार समारोह में देर से आई

यह विवाद देश में बहस का विषय बन गया

Sanjay Raut : एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नौवी बार खिताब अपने नाम किया. हालांकि, इस मैच को सबसे अनोखा बनाने वाला पल ट्रॉफी से जुड़ा रहा, जब भारतीय टीम ने विजेता ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया. इस वजह से यह मुकाबला सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी सुर्खियों में बना रहा.

इस घटना ने खेल प्रेमियों में खुशी के साथ-साथ राजनीति की बहस भी छेड़ दी. वहीं शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने इस पर तीखा बयान दिया और कहा, “पहले हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया और अब ये नौटंकी क्यों?”

राउत ने कहा– ट्रॉफी ना लेना नौटंकी

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा, “सीरीज की शुरुआत में करीब 15 दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया और फोटो खिंचवाई, और अब देश के सामने नौटंकी की जा रही है. अगर इतनी राष्ट्रभक्ती थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरना ही नहीं चाहिए था. ऊपर से नीचे तक सब कुछ ड्रामा है. भारत की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है. अपने बयान में उन्होंने यही बात दोहराते हुए कहा, “हाथ नहीं मिलाना और ट्रॉफी नहीं लेना सब नौटंकी है, इतना ही दिक्कत था तो मैच नहीं खेलना चाहिए था.”

सीरीज़ की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया ,फोटो खिंचवाया

अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है!

इतनी राष्ट्रभक्ती आपके खुन में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नही उतरना था,

उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा ।

🇮🇳 की जनता मूर्ख 👎 है pic.twitter.com/6SOBhG7lPP — Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 29, 2025

पाकिस्तान की टीम देर से निकली

बता दें कि एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे, जबकि भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े रहे. भारतीय टीम ने समारोह में शामिल होने से मना कर दिया, जिससे समारोह में देरी हो गई. पाकिस्तान की टीम भी मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. इस बीच केवल पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे.

संजय राउत के बयान से राजनीतिक विवाद

कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की ऐतीहासिक जीत को देश के शहीदों को समर्पित किया और अपनी मैच की फीस भारतीय सेना को दान की. यह जीत सिर्फ खेल की दृष्टि से नही महत्वपूर्ण थी, बल्कि देशभक्ति और सम्मान के भाव के कारण भी चर्चा में रही. हालांकि संजय राउत के बयान के बाद यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और क्रिकेट प्रेमियों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. मैच के बाद पुरस्कार समारोह में जो हुआ, वह क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखा गया, जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप