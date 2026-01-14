Ind vs NZ : भारत का चौथा विकेट गिरा, विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट

Ind vs NZ : भारत के दिग्गज बल्लेबाज किंग कोहली 29 गेंदों में 23 रन बनाकर बोल्ड हो गए हैं। खिलाड़ी ने क्लार्क की गेंद को थर्ड मैन पर खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप में जा लगी। बता दें कि विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रन की पारी खेली थी।

अपने ही जोड़ीदार शर्मा को छोड़ा पीछे

विराट कोहली 5 साल बाद ICC वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही दिग्गज़ जोड़ीदार रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। शर्मा अब नंबर-3 वनडे बल्लेबाज हैं। विराट अप्रैल 2021 के बाद पहली बार और ओवरऑल अपने करियर में 11वीं बार नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने हैं। पिछले हफ्ते वे नंबर-2 पर थे।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है।

भारत के खिलाड़ी

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरैल, रवींद्र जड़ेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, आयुष बडोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा।

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी

न्यूजीलैंड- माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), डेवोन कान्वे, मिशेल हे (विकेटकीपर), निक केली, हेनरी निकोल्स, विल यंग, जोश क्लार्कसन, जैक फाउल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडन लेनोक्स, माइकल रे।

