IND vs NZ : भारत-न्यूजीलैंड का आज दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले वनडे में शानदार जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 से आगे है। बता दें कि टॉस शाम 6:30 बजे होगा और मैच 7:00 बजे खेला जाएगा।

रायपुर की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जा रही है, जिससे फैंस को एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। न्यूजीलैंड इसमें पूरा प्रयास करने वाली है।

अक्षर पटेल हुए थे चोटिल

पहले मैच में अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे, जिस उंगली से अक्षर बॉल स्पिन कराते हैं उसी उंगली पर चोट लग गई थी। जिसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा, पिछले मैच में अक्षर पटेल का ओवर अभिषेक शर्मा ने पूरा किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैच में अक्षर पटेल शायद ही मैदान पर दिखाई दें। वहीं स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है।

ये हो सकती है प्लेइंग-11 (बदलाव हो सकते हैं)

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी।

