बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले : घर जलाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज

Ajay Yadav16 January 2026 - 10:59 AM
Bangladesh News :
Bangladesh News : बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रूकने का नाम नहीं ले रही है. यहां हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस पर बेखबर नजर आ रहे हैं. बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू पर हमला हुआ है. यह घटना सिलहट जिले के गोवाईघाट के नंदिरगांव संघ के बहोर गांव की है. यहां एक हिंदू परिवार के घर पर कुछ कट्टरपंथियों ने हमला किया है. कट्टरपंथियों ने बीरेंद्र कुमार डे के घर में आग लगा दी.

बता दें कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की करतूत का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आग लगने के बाद आग पूरे घर में तेजी से फैल जाती है. परिवार के लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. आग लगने की वजह से घर पूरी तर जल कर खाक हो गया.

अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हिंसा का दावा

वही, ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (HRCBM) ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर लगातार नजर रखी हुई है. संगठन के मुताबिक, बीते सात महीनों में 100 से अधिक मौत दर्ज कि गई है. HRCBM का कहना है कि ये घटनाएं अलग-अलग या छिटपुट नहीं हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाए जाने का देशव्यापी पैटर्न दर्शाती हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 जून 2025 से 5 जनवरी 2026 के बीच बांग्लादेश के सभी 8 डिवीजनों और कम से कम 45 जिलों में 116 अल्पसंख्यकों की मौत हुई. इनमें लिंचिंग, हत्या और संदिग्ध हालात में हुई मौतें शामिल हैं. संगठन का दावा है कि यह हिंसा न तो स्थानीय है और न ही संयोगवश, बल्कि सुनियोजित रूप से पूरे बांग्लादेश में फैली हुई है.

प्रीति पटेल ने जताई आपत्ति

इन सब के बीच ब्रिटेन की सांसद और विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास मामलों की शैडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में स्थिरता लाने के लिए काम करे जहां धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित हो और हिंदू सुरक्षित रहें.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

