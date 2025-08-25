Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में जवाब दिया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन गांवों में जलभराव की समस्या आई है. उन गांवों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है. पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी ख़राब फसल की जानकारी अपलोड करता है. किसान द्वारा अपलोड की गई जानकारी को हमारे अधिकारी वेरीफाई करते है, जिसके बाद मुआवजा दिया जाता है.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों हमनें किसानों का 78.50 करोड़ का मुआवजा दिया है. 2004-14 तक किसानों को केवल 1158 करोड़ का मुआवजा दिया गया जबकि हमारी सरकार में 15500 करोड़ का मुआवजा अब तक दिया जा चुका है. विपक्ष केवल बिना आधार के पोर्टल को बदनाम करता है जबकि पोर्टल के आधार पर ही किसानों के घर तक उनका पैसा पहुंचना सुनिश्चित हुआ.

‘CET की परीक्षा और उसके संचालन की पूरे हरियाणा में प्रशंसा हुई’

सीएम नायब सिंह सैनी ने CET की परीक्षा को लेकर कहा कि CET की परीक्षा और उसके संचालन की पूरे हरियाणा में प्रशंसा हुई. पूरे हरियाणा ने इस पेपर को उत्सव के तौर पर मनाया. CET की परीक्षा के सफल संचालन के लिए HSSC, Roadways, सभी अध्यापकों और हरियाणा की जनता का धन्यवाद. 1348893 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 1246797 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि फिर भी किसी छात्र को परेशानी हुई तो उनक फोटो, सीसीटीवी से मिलान कर रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा. कोई बच्चा या परीक्षार्थी कहीं नहीं भटका, अगर कोई भटका तो केवल विपक्ष के नेता. अगर कोई परीक्षार्थी गलत सेंटर पर पहुंच भी गया तो हमारे अधिकारियों ने अपने वाहन से उन बच्चों को सेंटर तक पहुंचाया. हमने CET की वैलिडिटी 3 साल रखी है, उसी हिसाब से CET कराया गया. 187000 BC समाज के बच्चों ने अपने जाति प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड कराएं. 1-2 दिन में Correction Portal खोला जाएगा.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप