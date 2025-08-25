Cm Yogi welcomes Shubham Shukla : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत किया. शुभांशु शुक्ला हाल ही में NASA-ISRO के संयुक्त Axiom-4 मिशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भारत का झंडा लहराकर लौटे हैं. मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर उनके साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का पल है.

योगी आदित्यनाथ ने शुभांशु से की भेंट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभांशु शुक्ला और उनके परिवार से 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की. इस भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए यह गौरव का क्षण है कि राज्य के बेटे ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे युवा हमारे देश और राज्य की वैज्ञानिक प्रगति का आधार हैं और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में शुभांशु का भव्य स्वागत

लखनऊ एयरपोर्ट पर भी मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार शुभांशु का भव्य स्वागत किया गया. बच्चों ने तिरंगे लहराए और एस्ट्रोनॉट की वेशभूषा पहनकर इस मौके को यादगार बना दिया. शहर के विभिन्न इलाकों में ‘शुभांशु – नेशनल हीरो’ के पोस्टर लगे और पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल था. मुख्यमंत्री योगी ने इस स्वागत समारोह में भी सुनिश्चित किया कि हर स्तर पर शहर और राज्य के लोग इस उपलब्धि में शामिल हों.

योगी आदित्यनाथ ने युवा प्रतिभाओं को किया प्रेरित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और भारत के युवाओं के लिए ऐसे प्रेरक उदाहरण महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने शुभांशु और उनके परिवार को बधाई दी और उनके भविष्य के नवोन्मेषी अभियानों के लिए शुभकामनाएं दीं. इस भव्य अवसर ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व शैली में न केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाना शामिल है, बल्कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रस्तुत करना भी प्रमुख है.

