Shubhanshu Shukla Astronaut India : भारत के बेटे और लखनऊ के गर्व ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद अब अपने वतन लौट चुके हैं. लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जमा हुई. माता-पिता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महापौर सुषमा खर्कवाल भी मौजूद उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहे. एयरपोर्ट से लेकर शहर की गलियों तक लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया गया.

लखनऊ में जश्न का माहौल

शुभांशु शुक्ला के घर त्रिवेणीनगर मोहल्ले में खुशी का बेमिसाल माहौल है. पूरा इलाका जश्न में डूबा हुआ है और हर तरफ “शुभांशु नेशनल हीरो” के पोस्टर सजाए गए हैं. लोग अपने इस नायक को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शुभांशु शुक्ला का स्वागत करेंगे.

खुली जीप में रोड शो

एयरपोर्ट पर स्कूल सिटी मांटेसरी के बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया. जिसके बाद शुभांशु शुक्ला खुली जीप में रोड शो करेंगे. यह रोड शो एयरपोर्ट से गोमतीनगर तक जाएगा. रास्ते भर लोगों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ेगी और पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन भी किया जाएगा.

अंतरिक्ष में 18 दिन का सफर

मालूम हो कि शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक्सियॉम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की 18 दिन की यात्रा पूरी की. जिस बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण रिसर्च और वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा किया. यह मिशन भारत के गगनयान प्रोग्राम को अंतिम रूप देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

नई ऊंचाईयों पर भारत का तिरंगा

बता दें कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं. वहीं उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरा देश गौरवान्वित है. लखनऊ में उनका भव्य स्वागत एहसास दिलाता है कि भारत अपने अंतरिक्ष नायकों को कितना सम्मान देता है.

यह भी पढ़ें : स्वास्थ्य कारण या सियासी दबाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवाल, अमित शाह ने दी सफाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप