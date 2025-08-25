फटाफट पढ़ें

अमित शाह ने धनखड़ के इस्तीफे पर बयान दिया

उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य को बताया

धनखड़ ने 21 जुलाई को पद छोड़ दिया था

विपक्ष ने इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं

इस्तीफे के बाद धनखड़ सार्वजनिक नहीं दिखे

Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है.

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. अचानक इस्तीफा देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वही कारण बताया, जो जगदीप धनखड़ ने बताया था. अमित शाह ने साफ कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा दिया है.

धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा

एएनआई को दिए इंटरव्यू में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर रहे और अपने कार्यकाल में संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया. उन्होंने बताया कि धनखड़ ने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है और इसे बढ़ा-चढ़ाकर किसी तरह की अनावश्यक खोजबीन नहीं करनी चाहिए.

21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया

बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. 21 जुलाई को ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी. दिनभर उन्होंने संसद की कार्यवाही मे बतौर सभापति हिस्सा लिया. शाम होते ही चीजें बदल गईं. वह राष्ट्रपति भवन गए और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया. अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया.

इस्तीफे ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. कांग्रेस सहित विपक्ष इसे केवल सामान्य इस्तीफा मानने से इनकार कर रहा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि इस्तीफे के पीछे कोई और वजह हो सकती है. उनका इशारा सरकार से मतभेद और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने की ओर था. जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद वे सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आए हैं. जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां हैं?

