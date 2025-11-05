Guru Nanak Dev Ji Prakash Parv : पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पंजाब के लोगों और समूचे पंजाबी समाज को हार्दिक बधाई दी है. स संधवां ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की करुणा, एकता, समानता और निःस्वार्थ सेवा की शिक्षाएँ सदा अमर हैं. उनका “एक ओंकार” का संदेश पूरी मानवता को सद्भावना और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

स्पीकर ने कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएँ हमें मानवता और दया भाव से जीवन जीने तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का मार्ग दिखाती हैं. उन्होंने हमें यह उपदेश दिया कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं. स संधवां ने आगे कहा कि हमें अपने जीवन में गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अंतरराष्ट्रीय पावर स्लैप विजेता जुझार सिंह को सम्मानित किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप