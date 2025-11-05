Punjabराज्य

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर स्पीकर संधवां का संदेश – करुणा, समानता और मानवता के मार्ग पर चलें

Guru Nanak Dev Ji Prakash Parv
पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएँ देते हुए

Guru Nanak Dev Ji Prakash Parv : पंजाब विधानसभा के स्पीकर स कुलतार सिंह संधवां ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पंजाब के लोगों और समूचे पंजाबी समाज को हार्दिक बधाई दी है. स संधवां ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी की करुणा, एकता, समानता और निःस्वार्थ सेवा की शिक्षाएँ सदा अमर हैं.  उनका “एक ओंकार” का संदेश पूरी मानवता को सद्भावना और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

स्पीकर ने कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाएँ हमें मानवता और दया भाव से जीवन जीने तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का मार्ग दिखाती हैं.  उन्होंने हमें यह उपदेश दिया कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं.  स संधवां ने आगे कहा कि हमें अपने जीवन में गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए.

