पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अंतरराष्ट्रीय पावर स्लैप विजेता जुझार सिंह को सम्मानित किया

Ajay Yadav4 November 2025 - 3:36 PM
फटाफट पढ़ें

  • जुझार सिंह ने जीती पावर स्लैप चैम्पियनशिप
  • अबू धाबी में हराया रूसी खिलाड़ी अनातोली
  • विधानसभा में स्पीकर ने किया सम्मानित
  • जुझार सिंह ने पंजाब का नाम किया रोशन
  • युवाओं से खेल अपनाने की की अपील

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज अपने कक्ष में जुझार सिंह पुत्र संगत सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया. जुझार सिंह अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पावर स्लैप चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और विश्व के पहले सिख खिलाड़ी बने हैं, उन्होंने रूसी हैवीवेट खिलाड़ी अनातोली गालुश्का को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. जुझार सिंह श्री चमकौर साहिब, जिला रूपनगर के रहने वाले हैं.

जुझार सिंह ने पंजाब का नाम रोशन किया

स्पीकर संधवां ने कहा कि जुझार सिंह ने खेलों के प्रति अपनी लगन और समर्पण के बल पर विश्व स्तर पर पंजाबियों का नाम रोशन किया है, उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी पंजाब की खेल पहचान को पूरी दुनिया में नई ऊँचाइयों तक पहुँचा रहे हैं.

संधवां ने जुझार सिंह को इस क्षेत्र में और अधिक सफलता प्राप्त करने तथा अपने खेल में शीर्ष स्थान हासिल करने की शुभकामनाएँ दीं, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार खेलों के स्तर को ऊँचा उठाने के साथ-साथ खिलाड़ियों की भलाई के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, उन्होंने आगे कहा कि खेल नशे की समस्या को समाप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं, और हमारे युवाओं को जुझार सिंह जैसे खिलाड़ियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.

