Greater Noida : ग्रेटर नोएडा स्थित लीजेंड क्रिकेट एकेडमी में आज से अंडर-14 (U-14) क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है, जिसमें आज 2 मैच खेले गए। टूर्नामेंट का उद्घाटन आज खेल प्रेमियों की मौजूदगी में हुआ, जहां खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में शहर की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

पहले दिन खेले गए दो रोमांचक मुकाबले

उद्घाटन दिवस पर टूर्नामेंट के तहत दो मुकाबले खेले गए, जिनमें युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोनों मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया।

हर टीम खेलेगी तीन-तीन लीग मैच

टूर्नामेंट में शामिल 8 टीमों को लीग प्रारूप में बाँटा गया है। हर टीम को 3-3 लीग मैच खेलने होंगे। लीग चरण के बाद सर्वश्रेष्ठ टीमें सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी।

केवल सप्ताहांत में होंगे मुकाबले

U-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी मैच शनिवार और रविवार को खेले जाएंगे ताकि खिलाड़ियों की पढ़ाई पर असर न पड़े और खेल का रोमांच भी बरकरार रहे।

25 ओवर का प्रारूप

टूर्नामेंट के सभी मैच 25-25 ओवर के प्रारूप में खेले जा रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस फॉर्मेट से युवा खिलाड़ियों को लंबे फॉर्मेट के लिए बेहतर अनुभव मिलेगा और फिटनेस के साथ-साथ रणनीतिक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें http://मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप