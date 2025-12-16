Luthra Brothers : गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है. थोड़ी देर में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी. हादसे के तुरंत बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड फरार हो गए थे.

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोवा पुलिस की एक टीम मौजूद थी. लूथरा ब्रदर्स को एयरपोर्ट से ही गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

थाईलैंड से भारत लौटे लूथरा ब्रदर्स

उत्तरी गोवा के आरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के सह-मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 6 दिसंबर 2025 की रात लगी भीषण आग से जुड़ी है. नाइट क्लब की लकड़ी की छत में आग लगी, जो धीरे-धीरे पूरे क्लब में फैल गई. इस हादसे में पर्यटकों और कर्मचारियों सहित 25 लोगों की मौत हो गई.

नाइट क्लब में आग लगने की जानकारी मिलते ही लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से थाइलैंड की फ्लाइट पकड़ ली थी और वहां छिपने के लिए भाग गए थे. अब उन्हें थाइलैंड से नई दिल्ली लाया गया है.

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप