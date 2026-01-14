Bollywood News : हिंदी सिनेमा की चमचमाती दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने पर्दे पर अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन समय के साथ-साथ कुछ एक्ट्रेसेस अचानक गायब हो गईं, और उनकी जिंदगी की कहानी एक रहस्य बन गई। उनमें से एक नाम है, सेलिना जेटली (Celina Jaitly), जिनकी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं और उनका संघर्ष अब किसी से छिपा नहीं है।

बॉलीवुड की चमकदार शुरुआत

सेलिना जेटली ने बॉलीवुड में 2000 के दौर में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म “जोश” में अपनी अदाकारी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद उन्होंने “नो एंट्री”, “जानशीन”, “टॉम, डिक एंड हैरी” और “थैंक यू” जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन जैसे-जैसे उनका करियर बढ़ रहा था, वह अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। इसके बाद सेलिना ने अपने निजी जीवन को प्राथमिकता दी और 2011 में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी कर ली।

दुखों का नया अध्याय

शादी के बाद सेलिना जेटली के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्हें तीन प्यारे बच्चे हुए, लेकिन खुशियों का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। हाल ही में, सेलिना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह अपने पति पीटर हाग से अलग हो गईं और इसके पीछे की वजह उनके पति द्वारा की गई प्रताड़ना है।

पति की मारपीट और तलाक का कागज

सेलिना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति ने 15वीं शादी की सालगिरह पर उन्हें तलाक के कागज थमा दिए। सेलिना ने लिखा, सितंबर में हमारी शादी की 15वीं सालगिरह पर मेरे पति मुझे पोस्ट ऑफिस ले गए और कहा कि कोई गिफ्ट आया है। जब मैं वहां पहुंची, तो उन्होंने मुझे तलाक का नोटिस थमा दिया और कहा कि ‘यह लो तलाक का गिफ्ट।

यह घटना सेलिना के लिए एक बड़े झटके की तरह थी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने बच्चों के भले के लिए शांति से अलग होने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनसे उनकी शादी से पहले की संपत्ति मांगी गई और ऐसे शर्तें रखी गईं, जो उनकी आजादी और सम्मान को खत्म करने वाली थीं।

आत्मसम्मान की खातिर संघर्ष

सेलिना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा किया कि वह कैसे अपनी आत्मसम्मान की खातिर अपने बच्चों से दूर हो गईं और ऑस्ट्रिया से भागकर भारत आ गईं। उन्होंने लिखा, “मैंने अपने आत्मसम्मान के चलते अपने बच्चों को खो दिया, यह तब हुआ जब मैंने अपने भाई और मेरे लिए ऑस्ट्रिया छोड़ने का फैसला किया।” सेलिना ने आगे कहा कि उन्हें मजबूरी में कम पैसों के साथ भारत वापस आना पड़ा।

परिवार और भाई के लिए संघर्ष

सेलिना का संघर्ष केवल अपने पति से नहीं था, बल्कि उनके भाई की कानूनी लड़ाई भी जारी है। उनका भाई यूएई की जेल में बंद है, और सेलिना लगातार उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। यह सेलिना के जीवन का एक और दुखद पहलू है, जो उनके संघर्ष को और बढ़ाता है।

