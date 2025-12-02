राष्ट्रीय

पूर्व ASI चीफ केके मुहम्मद का बयान, ‘मुस्लिम ज्ञानवापी पर दावा छोड़ें, हिंदू नई मांग न उठाएं’

Karan Panchal2 December 2025 - 1:12 PM
2 minutes read
Gyanvapi Masjid
पूर्व ASI चीफ केके मुहम्मद का बयान, ‘मुस्लिम ज्ञानवापी पर दावा छोड़ें, हिंदू नई मांग न उठाएं’

Gyanvapi Masjid : पूर्व एएसआई (ASI) अधिकारी केके मुहम्मद ने मंदिर-मस्जिद विवादों पर दोनों समुदायों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक जगहों को लेकर कई मामले अदालतों में लंबित हैं, इसलिए नए दावे करने से हालात और बिगड़ सकते हैं।

नई जगहों पर ना करें दावा

केके मुहम्मद का कहना है कि अब विवादों का केंद्र सिर्फ तीन जगहें- अयोध्या की राम जन्मभूमि, मथुरा और वाराणसी की ज्ञानवापी- होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलमानों को अपनी इच्छा से ये जगहें हिंदू समुदाय को सौंप देनी चाहिए और हिंदुओं को भी इसके अलावा नई जगहों पर दावा नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार बार-बार नई मांगें उठाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि तनाव बढ़ेगा।

इतिहासकारों ने गलत बातों का किया प्रचार

मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मथुरा और ज्ञानवापी हिंदू समुदाय के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। उन्होंने अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि 1976 में बाबरी मस्जिद की खुदाई में मिले सबूतों के बाद भी कुछ इतिहासकारों ने गलत बातों का प्रचार किया, जिससे विवाद बढ़ा। उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय के कई लोग शुरू में विवादित स्थान पर मंदिर बनाने की अनुमति देने के पक्ष में थे, लेकिन गलत जानकारी के चलते माहौल बदल गया।

कम्युनिस्ट इतिहासकार खुदाई की जगह नहीं गए

उन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकार खुदाई की जगह पर कभी नहीं गए, फिर भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि वहां मंदिर के अवशेष नहीं मिले थे। बाद में खुदाई का नेतृत्व करने वाले बीबी लाल ने इन दावों का जवाब दिया।

धार्मिक मुद्दों में बरतें सतर्कता

केके मुहम्मद ने सभी धार्मिक मुद्दों में सतर्कता बरतने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के अंदर भी ऐसी मांगों को रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए संयम जरूरी है। ताजमहल को लेकर कुछ समूहों द्वारा उठाए गए दावों को उन्होंने पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि ताजमहल पहले राजा मान सिंह का महल था, जो बाद में जय सिंह और फिर शाहजहां को सौंपा गया था, और इसके दस्तावेज संग्रहालयों में मौजूद हैं।

देश की सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा

उन्होंने यह भी कहा कि देश की सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने मौजूदा समय को ‘एएसआई का काला दौर’ बताया और कहा कि संरक्षण के काम काफी धीमे हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर चंबल के बटेश्वर मंदिर परिसर में उनके रिस्टोरेशन का काम पिछले 11 साल में बहुत कम आगे बढ़ पाया है।

ये भी पढ़ें- चेन्नई में सबवे में फंसी मेट्रो ट्रेन, पैदल जाने को मजबूर यात्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 December 2025 - 1:12 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

School Holidays : दिसंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले, देखें Holiday List

1 December 2025 - 7:05 PM
Photo of Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

Cyclone Ditwah का रौद्र रूप, श्रीलंका में अब तक करीब 350 की मौत और सैकड़ों लापता, भारत के इन राज्यों में भी असर

1 December 2025 - 6:03 PM
Photo of जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

1 December 2025 - 3:17 PM
Photo of पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

1 December 2025 - 3:08 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

1 December 2025 - 12:18 PM
Photo of BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

1 December 2025 - 11:36 AM
Photo of एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

1 December 2025 - 11:04 AM
Photo of संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

1 December 2025 - 10:57 AM
Back to top button