चेन्नई में सबवे में फंसी मेट्रो ट्रेन, पैदल जाने को मजबूर यात्री

Chennai Metro Train : चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंगलवार सुबह बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। अचानक सुरंग में मेट्रो ट्रेन फंस गई, जिसके कारण सभी यात्री डर गए। घटना सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच हुई। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विम्को नगर जा रही थी ट्रेन।

यात्रियों ने बताया की ट्रेन में कुछ समय तक लाइट चली गई, जिसके बाद सभी यात्री 10 मिनट तक ट्रेन के अंदर फसें रहे। तभी घोषणा हुई की, तकनीकी दिक्कत के कारण ट्रेन आगे नहीं चल सकेगी। यात्रियों को निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन तक पैदल जाने को कहा गया। चेन्नई मेट्रो रेल के कर्मचारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई।

मेट्रो पर तकनीकी खराबी की वजह

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने बताया कि खराबी तकनीकी वजहों से हुई थी, जिसके बाद आधे घंटे तक ब्लू लाइन की सेवाएं बाधित कर दीं गई। जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

CMRL का बयान जारी

CMRL ने बयान जारी कर कहा कि ब्लू लाइन पर एयरपोर्ट से विम्को नगर डिपो तक की सेवाएं फिर से सामान्य हो गई हैं, और ग्रीन लाइन पर भी सभी ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। इसके साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई हैं। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।

