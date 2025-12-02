CM Mann Japan Visit : मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जो राज्य सरकार की आर्थिक विकास योजना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंजाब सरकार जापान के साथ मिलकर काम करना चाहती है, इस दौरान वे इंडस्ट्रियल समिट के लिए जापानी उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे।

जापान की बेहतरीन कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए निमंत्रण देंगे। इस दौरे के तहत उन्नत मशीनरी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने की वस्तुओं की प्रक्रिया, गाड़ियों से जुड़ी तकनीक, सौर ऊर्जा और दूसरी नई ऊर्जा जैसे बड़े सेक्टरों में योगदान।

पंजाब की धरती साहस की धरती

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वह धरा है, जो साहस, कड़ी मेहनत, लचीलापन, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और सामुदायिक साझेदारी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब ने हमेशा भारत के विकास में, विशेष रूप से देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका अदा की है। आज पंजाब आधुनिक उद्योग, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के मोर्चे पर अग्रणी केंद्र बनने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।

मार्च में पंजाब इन्वेस्टर समिट

पंजाब सरकार 13 से 15 मार्च 2026 को आईएसबी मोहाली में होने वाले 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है। इस समिट से पहले सरकार दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास है।

इस दौरान इन्वेस्ट पंजाब ने बताया कि राज्य में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए उन्होंने कई सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ दिया है। यानी कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी सारी सुविधाएं और मंजूरियां एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इसी तरीके को इन्वेस्ट पंजाब यूनिफाइड रेगुलेटरी मॉडल कहा जाता है।

