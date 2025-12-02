Punjab

CM Mann Japan Visit : सीएम भगवंत मान का जापान दौरा, पंजाब में निवेश का निमंत्रण

Karan Panchal2 December 2025 - 11:34 AM
1 minute read
CM Mann Japan Visit
CM Mann Japan Visit : सीएम भगवंत मान का जापान दौरा, पंजाब में निवेश का निमंत्रण

CM Mann Japan Visit : मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जो राज्य सरकार की आर्थिक विकास योजना में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पंजाब सरकार जापान के साथ मिलकर काम करना चाहती है, इस दौरान वे इंडस्ट्रियल समिट के लिए जापानी उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे।

जापान की बेहतरीन कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए निमंत्रण देंगे। इस दौरे के तहत उन्नत मशीनरी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने की वस्तुओं की प्रक्रिया, गाड़ियों से जुड़ी तकनीक, सौर ऊर्जा और दूसरी नई ऊर्जा जैसे बड़े सेक्टरों में योगदान।

पंजाब की धरती साहस की धरती

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब वह धरा है, जो साहस, कड़ी मेहनत, लचीलापन, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और सामुदायिक साझेदारी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब ने हमेशा भारत के विकास में, विशेष रूप से देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका अदा की है। आज पंजाब आधुनिक उद्योग, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सहयोग के मोर्चे पर अग्रणी केंद्र बनने के लिए नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।

मार्च में पंजाब इन्वेस्टर समिट

पंजाब सरकार 13 से 15 मार्च 2026 को आईएसबी मोहाली में होने वाले 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है। इस समिट से पहले सरकार दुनिया भर में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास है।

इस दौरान इन्वेस्ट पंजाब ने बताया कि राज्य में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए उन्होंने कई सरकारी विभागों को एक साथ जोड़ दिया है। यानी कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी सारी सुविधाएं और मंजूरियां एक ही जगह पर मिल जाती हैं। इसी तरीके को इन्वेस्ट पंजाब यूनिफाइड रेगुलेटरी मॉडल कहा जाता है।

ये भी पढ़ें- यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal2 December 2025 - 11:34 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

कपूरथला: अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रन होम्स का पंजीकरण अनिवार्य

2 December 2025 - 1:29 PM
Photo of गैंगस्टर ‘पैरी’ की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

गैंगस्टर ‘पैरी’ की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

2 December 2025 - 12:41 PM
Photo of गुरदासपुर में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा : पुलिस पर ग्रेनेड हमले की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

गुरदासपुर में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा : पुलिस पर ग्रेनेड हमले की साजिश नाकाम, आरोपी गिरफ्तार

2 December 2025 - 10:03 AM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान : अकाली-बीजेपी गठबंधन कामयाब नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और पंजाब में कानून व्यवस्था मजबूत

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान : अकाली-बीजेपी गठबंधन कामयाब नहीं होगा, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और पंजाब में कानून व्यवस्था मजबूत

2 December 2025 - 9:21 AM
Photo of बस स्टैंड हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात से गिरफ्तार, अमृतसर में होगी पूछताछ

बस स्टैंड हत्याकांड का मुख्य आरोपी लवप्रीत सिंह गुजरात से गिरफ्तार, अमृतसर में होगी पूछताछ

2 December 2025 - 8:33 AM
Photo of पंजाब सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर, निवेश और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य

पंजाब सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया दौरे पर, निवेश और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य

1 December 2025 - 8:30 PM
Photo of मजीठिया का करीबी हरप्रीत सिंह गुलाटी गिरफ्तार, Vigilance इन एक्शन मोड

मजीठिया का करीबी हरप्रीत सिंह गुलाटी गिरफ्तार, Vigilance इन एक्शन मोड

1 December 2025 - 6:24 PM
Photo of लुधियाना मैरिज पैलेज फायरिंग मामले में गैंगस्टर अंकुर और साथी गिरफ्तार, शादी में हुई थी दो की मौत

लुधियाना मैरिज पैलेज फायरिंग मामले में गैंगस्टर अंकुर और साथी गिरफ्तार, शादी में हुई थी दो की मौत

1 December 2025 - 3:30 PM
Photo of पटियाला पुलिस की कार्रवाई में 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

पटियाला पुलिस की कार्रवाई में 23 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

1 December 2025 - 2:48 PM
Photo of पाकिस्तान से संचालित ड्रोन मॉड्यूल का भंडाफोड़, अमृतसर में हथियार तस्करी नेटवर्क उजागर

पाकिस्तान से संचालित ड्रोन मॉड्यूल का भंडाफोड़, अमृतसर में हथियार तस्करी नेटवर्क उजागर

1 December 2025 - 2:21 PM
Back to top button