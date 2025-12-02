Uttar Pradesh

यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

Karan Panchal2 December 2025 - 10:53 AM
1 minute read
Uttar Pradesh : सोमवार देर रात करीब ढाई बजे बलरामपुर के फुलवरिया बाइपास पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस करीब 100 मीटर तक घिसटते हुए हाईटेंशन लाइन के खंभे से जा टकराई। खंभा टूटकर बस पर गिर गया और बस में करंट फैल गया। इससे शॉर्ट सर्किट हुआ और बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई।

6 लोगों की हालत गंभीर

बस (UP 22 AT 0245) नेपाल बॉर्डर के पास सुनौली से दिल्ली जा रही थी। बस में 45 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर नेपाल के थे। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए और 24 यात्री झुलस गए। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

शीशे तोड़कर बाहर कूदे यात्री

जब आग लगी तो यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर कूदने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई और फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। बाद में बस से 3 शव बरामद हुए, जिनमें से 2 बुरी तरह जले हुए थे।

गर्म कपड़े से भरा ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक (UP 21 DT 5237) में गर्म कपड़े भरे थे, जिनमें भी आग लग गई। हादसे के बाद बस के चालक और कंडक्टर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।

