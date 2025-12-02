Delhi NCR

दिल्ली-NCR में खतरनाक प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Delhi Air Pollution :
दिल्ली-NCR में खतरनाक प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार

Delhi Air Pollution : दिल्ली की हवा अभी जहरीली बनी हुई है. वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. लोगों का जरूरी काम से बाहर निकला भी जोखिम भरा हो गया है. 1 दिसंबर 2025 के आकंड़ों के मुताबिक दिल्ली का एक्यूआई 443 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है.

एनसीआर का हाल दिल्ली से भी ज्यादा गंभीर है. नोएडा में AQI 524, गाजियाबाद में 424 और ग्रेटर नोएडा में AQI 466 रिकॉर्ड किया गया. वहीं उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, लखनऊ में AQI 264, देहरादून में 154 ‘मध्यम’ स्तर पर दर्ज किया गया है.

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली के इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है. बवाना सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र रहा. जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में आता है. वजीरपुर डिपो में एक्यूआई 412 रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है. वहीं आनंद विहार में एक्यूआई 455 दर्ज किया गया है. राजधानी के कई इलाकों में अभी भी एक्यूआई 400 के आसपास बना हुआ है. जिससे हालात चिंताजनक बने हुए हैं.

AQI में 8 साल की सबसे बड़ी गिरावट

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस साल प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है. जनवरी 2025 से नवंबर 2025 के बीच औसत AQI पिछले 8 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया है, अगर 2020 के लॉकडाउन वाले साल को छोड़ दिया जाए.

दिल्ली में ठंड बढ़ी

मौसम विभाग के ताजा आकड़ों के अनुसार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में काफी अंतर देखा गया है. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसी तरह पालम में अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 7.6 दर्ज किया गया है. लोदी रोड अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम तापमान 5.8 दर्ज किया गया. इसी तरह आर्यनगर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है.

यह भी पढ़ें बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू : पेपरलेस विधानसभा में विधायकों ने ली शपथ

