Delhi Weather News : दिल्ली-NCR के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि दोपहर के बाद बारिश की संभावना है.

बारिश की वजह से मुकरबा चौक, दीपाली चौक और मधुबन चौक के आसपास रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कई जगहों पर मुश्किलें बनी हुई हैं.

हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूंह में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और मथुरा के आसपास भी बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं. राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, तिजारा और डीग क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बारिश का रिकॉर्ड

मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई बारिश इस प्रकार रही: सफदरजंग में 0.4 मिमी, पालम में 1.4 मिमी, लोधी रोड में 1.0 मिमी और आयानगर में 3.0 मिमी. तापमान की बात करें तो सफदरजंग में न्यूनतम 20.1°C, पालम में 19.6°C, लोधी रोड में 18.6°C, रिज में 17.2°C और आयानगर में 18.1°C दर्ज किया गया.

इस बारिश से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं का एहसास भी हो रहा है. हालांकि, ट्रैफिक जाम से लोगों की परेशानी अभी भी बनी हुई है.

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