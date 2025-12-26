Shivank Death : विदेश में हो रही भारतीय लोगों की हत्या अब इस बात की गवाही दे रही है कि भारतीय अब विदेश में सुरक्षित नहीं हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुए भारतीय मूल के निवासी दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद अब कनाडा से एक भारतीय छात्र की हत्या की खबर सामने आई है।

टोरंटो में पढ़ाई कर रहा था शिवांक

जानकारी के मुताबिक, कनाडा के टोरंटो में भारतीय छात्र की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 वर्षीय शिवांक की पहचान टोरंटो विश्वविद्यालय में जीवन विज्ञान के तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि अवस्थी को 23 दिसंबर को हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में गोली मारी गई थी।

जमीन पर पड़ा मिला शिवांक

मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। शिवांक को वहीं पर ही मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध फरार हो गए थे।

भारतीय दूतावास ने जताया शोक

इस घटना की निंदा करते हुए दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, ‘टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो परिसर के पास हुई एक घातक गोलीबारी की घटना में युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की दुखद मृत्यु पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं।’ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा, ‘इस मुश्किल वक्त में दूतावास शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में सभी जरूरी सहायता दे रहा है।’

We express deep anguish over the tragic death of a young Indian doctoral student, Mr. Shivank Avasthi, in a fatal shooting incident near the University of Toronto Scarborough Campus. The Consulate is in touch with the bereaved family during this difficult time, and is extending… — IndiainToronto (@IndiainToronto) December 25, 2025

हिमांशी खुराना से संबंधित हो सकता है मामला

बता दें कि शिवांक के इस हत्या के पीछे की वजह अभी सामने तो नहीं आई है। लेकिन, कुछ क्लू जोड़ने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह मामला घरेलू हिंसा से संबंधित है। दरअसल, 30 वर्षीय भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या के सिलसिले में पुलिस टोरंटो निवासी अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है। टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा कि शिवांक हिमांशी खुराना के परिवार की सहायता कर रहा था। शायद इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो।

