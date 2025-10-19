Other States

दीपावली पर एकनाथ शिंदे का शुभकामना संदेश, किसानों और कर्मचारियों के लिए किया खास ऐलान

Mumbai News :
फटाफट पढ़ें

  • शिंदे ने दीपावली पर सभी को शुभकामनाएं दी
  • सरकार किसानों के लिए खुशहाली सुनिश्चित कर रही
  • कर्मचारियों को इस बार बढ़ा हुआ बोनस दिया गया
  • ठाणे में शिवसेना और गठबंधन मजबूत बनाए रखा
  • जनता को महायुती और शिवसेना के साथ खड़ा रहने को कहा

Mumbai News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को दीपावली के मौके पर किसानों, महानगरपालिका कर्मचारियों और ठाणे की जनता को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली हर वर्ग के लिए खुशहाली लेकर आएगी, क्योंकि सरकार ने किसानों और कर्मचारियों के हित में कई फैसले किए हैं. शिंदे ने आगे कहा कि जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने शिवसेना के मूल्यों और आनंद दिघे जैसे नेताओं का अपमान किया.

किसानों के लिए खुशहाली और सरकार का साथ

शिंदे ने कहा कि कुछ जगहों पर खुशी का माहौल है, तो कुछ जगहों पर कठिनाइयां है. किसान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी दीपावली काली न हो. उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है और संकट से उबरने में उनकी मदद कर रही है. मैं किसानों को शुभकामनाएं देता हूं, यह दीपावली उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाए.

एसटी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ बोनस

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महानगरपालिका कर्मचारियों के लिए इस साल पिछले साल की तुलना में बढ़ा हुआ बोनस देने की घोषणा की, जिससे कर्मचारी खुशी है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पहली बार एसटी (राज्य परिवहन) कर्मचारियों की हड़ताल के बाद उन्हें 107 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया, जिससे एक लाख कर्मचारी संतुष्ट हैं.

उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर निशाना साधा

ठाणे में शिवसेना के गढ़ को मजबूत करते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहते, ठाणे की जनता उनको सबक सिखाएगी. आनंद दिघे का अपमान करने वालों को ठाणेकर सबक सिखाएंगे. उन्होंने दावा किया कि बालासाहेब ठाकरे उनके दिल में हैं और आनंद दिघे उनके खून में हैं. कुछ लोग केवल चुनाव के समय लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन मैं और मेरे शिवसैनिक सालभर जनता के बीच रहते हैं, उनकी मदद करते हैं.

महायुती गठबंधन ठाणे में मजबूत

शिंदे ने महायुती गठबंधन की ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा में महायुती जीती है और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भी हमारा भगवा फहराएगा. उन्होंने कहा कि मैं ठाणे की जनता से अपील करता हूं कि वे महायुती और शिवसेना के साथ मजबूती से खड़े रहें, क्योंकि यह गठबंधन जनता के हित में काम करता है. ठाणे में भगवा हमेशा फहराता रहेगा, क्योंकि हम पूरे साल जनता के साथ हैं.

