हासन में गणेश जुलूस के दौरान ट्रक अनियंत्रित

हादसे में आठ की मौत, 20 से ज्यादा घायल

मोजले होसहल्ली गांव में रात 8:45 बजे घटना

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए

मंत्री ने शोक जताया, इलाज की मांग की

Ganpati Visarjan : कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक भीषण हादसा हो गया. गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसा. इस दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह हादसा हासन तालुक के मोजले होसहल्ली गांव में रात करीब 8:45 बजे उस समय हुआ, जब गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन के उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुलूस में शामिल थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर युवा लड़के हैं. घायलों को तत्काल हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ट्रक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक अरकलगुड की दिशा से आ रहा था और अचानक ड्राइवर ने उस पर से नियंत्रण खो दिया. ट्रक सीधे श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसा और कई लोगों को कुचलता चला गया. ग्रामीणों ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जब वे ट्रक के पहियों के नीचे दब गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग चीख-पुकार करते हुए इधर-इधर भागने लगे .

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई. हालांकि, इस घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

एचडी कुमारस्वामी ने हादसे पर गहरा शोक जताया

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि हासन तालुका के मोसालेहोसाहल्ली गांव में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after… — ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025

दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें

गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ट्रक की चपेट में आने से कई श्रद्धालुओं की मौत होना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार घायलों को सर्वोत्तम निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाए.

