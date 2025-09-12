Punjab Flood Relief 2025 : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 40 और व्यक्तियों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे पूरे राज्य में अब तक बचाए गए लोगों की कुल संख्या 23,337 हो गई है.

22 जिलों के 2214 गांव प्रभावित

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब में बाढ़ का कहर अभी जारी है, जिससे 29 और गांव, 42 लोग और लगभग 398 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित हो गई है. इस प्रकार 22 ज़िलों में प्रभावित गांवों की संख्या 2214 हो गई है, जबकि प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 3,88,508 तक पहुंच गई है.



उन्होंने आगे बताया कि पिछले 24 घंटों में फाजिल्का और मानसा में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई, जिससे राज्य भर में मृतकों की कुल संख्या 55 हो गई है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 111 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 4585 प्रभावित लोग रह रहे हैं.

बाढ़ से 1.92 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित, राहत कार्य तेज

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि 18 ज़िलों में नुकसानग्रस्त कुल फसल क्षेत्रफल 1,92,380.05 हेक्टेयर तक पहुँच गया है. उन्होंने आगे बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 8 टीमें, एसडीआरएफ की 2 टीमें, सेना के 14 कॉलम और 2 इंजीनियर टास्क फोर्स सक्रिय रूप से राहत कार्यों में लगी हुई हैं. इसके अलावा वर्तमान राहत कार्यों में 184 नावें भी शामिल हैं.

