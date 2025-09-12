Punjabराज्य

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए.

Flood Rescue Operations : अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अपनी निवास स्थान पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. मुख्यमंत्री कल (12 सितंबर) को बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और राहत, बचाव तथा पुनर्वास प्रयासों में तेजी लाने संबंधी बैठक करेंगे. बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के डिप्टी कमिश्नर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे, जबकि सचिव और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की निवास पर व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होंगे. बैठक में चिकित्सीय सुविधाएं, मुआवजा और बाढ़ की वर्तमान स्थिति से निपटने आदि पर ठोस उपायों पर चर्चा की जाएगी.

बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कार्य तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने पूरे प्रदेश में भारी तबाही मचाई है. उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित आबादी के बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है. भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि इन नाजुक परिस्थितियों के दौरान राहत प्रदान करने हेतु कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं.

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बाढ़ राहत के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान भी वे बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे थे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित निकालने व तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के सभी विभागों को तालमेल से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संकट के इस समय में प्रभावित लोगों तक अधिक से अधिक मदद पहुंचाई जा सके.

