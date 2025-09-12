Punjabराज्य

Punjab Flood Relief : मंत्रियों व प्रशासन की जमीनी पहल, प्रभावित परिवारों को मिल रही मदद और स्वास्थ्य सुरक्षा

Amzad Khan12 September 2025 - 10:38 AM
2 minutes read
Punjab Flood Relief
पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करते हुए मंत्री और प्रशासन की टीम

Punjab Flood Relief : पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जंगी स्तर पर चल रहे हैं. बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य, वेटरनरी व अन्य विभागों की पूरी टीम दिन-रात जुटी हुई है. पंजाब के शिक्षा एवं सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर रूपनगर वरजीत वालिया के साथ बैठक करके बाढ़ के दौरान हुए नुकसान व खराबी की समीक्षा की गई और विशेष गिरदावरी का कार्य 50 प्रतिशत पूरा करवा लिया गया.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य भी लगातार चल रहे हैं.  बैंस ने बताया कि मलेरिया व अन्य बीमारियों के खतरे को देखते हुए फॉगिंग मशीनें इलाके में भेजी जा रही हैं. बड़े गांवों में ये मशीनें लगातार चलाई जाएंगी तथा मेडिकल कैंप भी लगातार जारी रहेंगे. वेटरनरी टीमें लगातार हलके में पशुओं का इलाज व वैक्सीनेशन कर रही हैं. बैंस ने बताया कि सभी गांवों के रास्ते खोल दिए गए हैं ताकि आवागमन प्रभावित न हो. प्रशासन पूरी तरह चौकस है तथा राहत व बचाव कार्यों के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं.

मंत्री पहुंचे गांव, प्रभावितों को आर्थिक मदद दी

इसके अलावा पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने विधायक गुरदीप सिंह रंधावा के साथ जिला गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गांव डेहरीवाल किरन, रणसीके तिल्ला, खुशहालपुर, रत्ता और शाहपुर जाजन का दौरा किया. इस मौके पर डॉ. बलबीर सिंह ने अपनी नेक कमाई से और अपने साथियों के सहयोग से बाढ़ प्रभावित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए. वहीं सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में बारिश के कारण जिन घरों की छतें गिर गई थीं, उनके घरमालिकों को मौके पर ही खुद पैसे देकर वित्तीय सहायता प्रदान की. उन्होंने कहा कि वे लगातार मलोट शहर के वार्डों और गांवों में ही हैं और लोगों की समस्या जान रहे हैं.

मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरित की

कैबिनेट मंत्री पंजाब लालजीत सिंह भुल्लर विधानसभा हलका पट्टी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दरियाई पानी की मार के अंतर्गत आए विभिन्न गांवों के लोगों को जरूरी राहत सामग्री, आवश्यक वस्तुएं व पशुओं के लिए चारा, फीड व चोकर आदि वितरित की. इस दौरान वे गांव भाउवाल में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खोले गए अर्ज़ी राहत कैंप में भी पहुंचे.

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने हलका भोआ के गांव सिहोड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं का सामान वितरित किया. प्रत्येक परिवार को दो फोल्डिंग बिस्तर, दो गद्दे, एक गैस सिलेंडर व एक-एक मच्छरदानी वितरित की गई. इस दौरान जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा मकरौड साहिब और मुनक में टोहाना पुल पर घग्गर का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि कई दिनों के इंतजार के बाद अब पानी का स्तर कम होना शुरू हो गया है, जोकि सभी के लिए राहत की बात है.

राहत सामग्री और पशु चारा वितरण अभियान जारी

मोहाली जिले के डेराबस्सी हलके के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने श्री राम तलाई, डेराबस्सी में लगभग 150 प्रभावित व जरूरतमंद परिवारों में राहत सामग्री वितरित की. फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने गांव महात्म नगर में बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और राहत सामग्री वितरित की. वहीं फाजिल्का की डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने भी प्रभावित लोगों को 15070 राशन किटें वितरित कीं और पशु पालकों के जानवरों के लिए 6236 पैकेट कैटल फीड वितरित किए.

यह भी पढ़ें : पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan12 September 2025 - 10:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में तेजी: उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई

12 September 2025 - 11:26 AM
Photo of पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

पंजाब के NCC कैडेट्स ने कर दिखाया कमाल…लगातार दूसरी बार जीती नेशनल चैम्पियनशिप, बना डाला नया रिकॉर्ड

12 September 2025 - 10:05 AM
Photo of पंजाब बाढ़ त्रासदी में शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन बना संकट में सहारा, 1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत

पंजाब बाढ़ त्रासदी में शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन बना संकट में सहारा, 1,500 परिवारों तक पहुंचाई राहत

12 September 2025 - 8:56 AM
Photo of राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

राजस्थान SI भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, चयनित अभ्यर्थियों ने दी कानूनी चुनौती

11 September 2025 - 11:12 PM
Photo of पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार की नई ऋण योजना, किसानों को मिलेगी सब्सिडी और सहायता

11 September 2025 - 10:44 PM
Photo of भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

11 September 2025 - 10:23 PM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

11 September 2025 - 9:25 PM
Photo of पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

11 September 2025 - 8:40 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

11 September 2025 - 8:01 PM
Photo of छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

11 September 2025 - 6:57 PM
Back to top button