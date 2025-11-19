Delhi NCR

दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

Ajay Yadav19 November 2025 - 11:42 AM
Delhi Car Blast :
दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

  • उमर ब्लास्ट से 14 दिन पहले पुलवामा गया था
  • एक मोबाइल भाई को दिया और बाद में फेंका
  • मोबाइल बरामद हुआ, वीडियो डेटा भी मिला
  • जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में भेजे गए
  • हमले में 15 लोग मरे और 20 घायल हुए

Delhi Car Blast : दिल्ली कार ब्लास्ट के फिदायीन हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद नबी हमले से 14 दिन पहले पुलवामा स्थित अपने घर गया था. इस दौरान उसने अपने दो मोबाइल में से एक अपने भाई जहूर इलाही को दिया और कहा कि अगर उनके बारे में कोई खबर आए तो उसे पानी में फेंक देना. इसी फोन से उमर का आखिरी वीडियो बरामद हुआ, जिसमें उसने फिदायीन हमले को शहादत का ऑपरेशन बताया.

उमर का आखिरी वीडियो बरामद

जहूर ने NIA को बताया कि उमर ने 26 से 29 अक्टूबर के बीच उसे फोन दिया था. 9 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उमर के साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसने घबराकर फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया. बाद में वह फोन बरामद हुआ और एक्सपर्ट्स ने इसमें से डेटा रिकवर किया, जिसमें उमर का आखिरी वीडियो मिला.

जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को 13 दिन की ED कस्टडी में भेज दिया है. अदालत ने कहा कि पर्याप्त आधार हैं जो बताते हैं कि सिद्दीकी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं. मामले की सुनवाई के दौरान ED के अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. एजेंसी ने कस्टोडियल पूछताछ की मांग करते हुए कहा कि यदि सिद्दीकी को हिरासत में न लिया गया, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट करवा सकते हैं.

बता दें कि डॉ. उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुंडई i20 कार से आत्मघाती हमला किया, जिसमें 15 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए. अब तक मामले में 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 5 डॉक्टर शामिल हैं. ये सभी डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं. जिसका संबंध जैश ए मोहम्मद से बताया गया है.

